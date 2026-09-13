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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خلال 48 ساعة .. حليفان للناتو يُربكان شبكة العمليات الأمريكية في أوروبا

ترامب
ترامب
محمد على

أمضت الولايات المتحدة عقودًا في بناء شبكة من القواعد الجوية ومحطات التزود بالوقود واتفاقيات الطيران فوق أوروبا.

وفي غضون 48 ساعة، تمكن اثنان من أقرب حلفائها في حلف الناتو من كسر ذلك.

كانت إسبانيا سبّاقة إلى اتخاذ هذه الخطوة، ففي 30 مارس، أكدت مدريد إغلاق مجالها الجوي أمام جميع الطائرات العسكرية الأمريكية المرتبطة بالنزاع مع إيران.

وتُعدّ قاعدتا روتا ومورون، اللتان تُشغّلان بشكل مشترك، واللتان تستخدمهما منذ فترة طويلة قاذفات القنابل الأمريكية وطائرات التزود بالوقود والنقل، محظورتين على أي عمليات تتعلق بالحرب.

وكانت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارجريتا روبلز، صريحة في هذا الشأن، إذ قالت: «لا نسمح باستخدام القواعد العسكرية أو المجال الجوي لأي عمليات تتعلق بالحرب في إيران».

وبعد يوم، حذت إيطاليا حذوها، فمنعت روما عدة قاذفات أمريكية من الهبوط في سيجونيلا، القاعدة الجوية البحرية في شرق صقلية، والتي لطالما كانت مركزًا للعمليات الأمريكية في البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط لعقود.

وينص القانون الإيطالي على ضرورة الحصول على موافقة البرلمان لاستخدام الأراضي الوطنية في العمليات العسكرية الهجومية، وقد قررت الحكومة أن عملية «إبيك فيوري» تستوفي هذا الشرط.

ويأتي ذلك في وقت يعد فيه الموقع الجغرافي ذا أهمية بالغة في الحرب الجوية، إذ تقع جنوب أوروبا مباشرة على مسار الطائرات الأمريكية المتجهة من قواعدها في المملكة المتحدة وألمانيا إلى الشرق الأوسط.

وتسيطر إسبانيا على مدخل غرب البحر الأبيض المتوسط، بينما تسيطر إيطاليا على شرقه، وتعني خسارة كلا الموقعين إجبار المخططين الأمريكيين على توجيه الطائرات عبر ممرات أضيق، غالبًا فوق شرق البحر الأبيض المتوسط عبر اليونان أو تركيا، أو عبر مسارات أطول في المحيط الأطلسي، تستهلك كميات أكبر من الوقود وتزيد الحاجة إلى طائرات التزود بالوقود.

كما ردّت فرنسا بقوة، إذ منعت باريس الطائرات التي تحمل إمدادات عسكرية إلى إسرائيل من عبور مجالها الجوي، وهي المرة الأولى التي تتخذ فيها فرنسا مثل هذه الخطوة منذ بدء النزاع في 28 فبراير.

والأمر الواضح هو أن العواصم الأوروبية ترسم خطوطًا فاصلة بين الدفاع الجماعي لحلف الناتو وما تعتبره حربًا أمريكية اختيارية.

وفي هذا السياق، رد ترامب بصراحة، منتقدًا فرنسا وإيطاليا وإسبانيا بسبب تقاعسها عن دعم العملية، وملمحًا إلى أن هذه القيود قد تكون لها تداعيات على التحالف.

قاذفات أمريكية روما روتا ومورون أوروبا الحرب الأمريكية

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