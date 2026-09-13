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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

العثور على جثة جندي إسرائيلي بعد رحلة بحث مُكثفة استغرقت يومين

جنود الاحتلال
جنود الاحتلال
محمد على

بعد تحقيقات، كشفت شرطة الاحتلال  الإسرائيلي عن مصرع جندي إسرائيلي يعمل ضمن وحدة سرية لمكافحة الإرهاب تدعى “يمام”.

جاء ذلك، بعد عملية بحث عنه إثر اختفائه، منذ الخميس، وسط تقارير عن تعرّضه للاختطاف.

وقالت الشرطة إنه تم العثور على الرقيب أول إيتاي بيرسون من "حرس الحدود"، ميتاً، يوم السبت في "شاطئ الطلاب" في حيفا، وكان قد خرج لممارسة الغوص الحر برفقة عمه، الخميس.

وذكرت الشرطة أنها أنهت عمليات البحث عن الجندي الغريق، السبت، وذلك بعد أن عثرت السلطات على جثته أثناء عملية تمشيط بالقرب من "شاطئ الطلاب"، في حيفا، وفق صحف عبرية.

ووفقاً للبيانات الرسمية، فقد دخل الغواص لمسافة كيلومتر واحد داخل البحر على متن قارب "كاياك" برفقة عمه، لكنه لم يتمكن من العودة إلى السطح خلال إحدى محاولات الغوص الحر.

وكان الاتصال قد انقطع بالجندي الإسرائيلي، الخميس، في الساعة 5:30 مساءً، حين رآه عمه للمرة الأخيرة؛ ولم تفصح الشرطة عن سبب عدم تمكنه من الصعود إلى السطح مجدداً.

وفي الساعة التاسعة مساءً، أُبلغت الشرطة بالأمر، وبدأت عمليات البحث في محيط الشاطئ واستمرت حتى بعد ظهر يوم السبت، حين عُثر على جثته.

جندي إسرائيلي تحقيقات شرطة الاحتلال الإسرائيلي وحدة سرية يمام الخميس للاختطاف

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