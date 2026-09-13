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مدرب الجيش الرواندي: أتمنى أن يتفادى «عموتة» مشاكل الانضباط .. والحب المُتبادل سر نجاح المدرب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب الجيش الرواندي: أتمنى أن يتفادى «عموتة» مشاكل الانضباط .. والحب المُتبادل سر نجاح المدرب

الاهلي
الاهلي
علا محمد

تحدث عبد الرحيم طالب، المدير الفني لفريق الجيش الرواندي، عن واقعة المدرب المغربي حسين عموتة مع أحد لاعبي الأهلي، مؤكدًا أن الانضباط داخل الفريق أمر ضروري، لكن التعامل مع اللاعبين يجب أن يجمع بين الصرامة والتواصل الإنساني.

وقال عبد الرحيم في تصريحات لبرنامج «ميدو»: «أنا تابعت الحركة اللي قام بها اللاعب، واللاعب غلط، وعموتة كذلك كان ممكن يتفادى الحركة هناك، لأنه يعرف أن هناك كاميرات».

وأضاف: «ممكن ما نكبرش الحركة، وأحسن شيء أن اللاعب اعترف بأن ليس هناك مشكل. رد فعل المدرب كان سريعًا، فأتمنى أن الأخ عموتة يتفادى هذه المشاكل، لأنها تمس النادي واللاعب والطاقم التقني».

وأوضح مدرب الجيش الرواندي أن طريقته في التعامل مع اللاعبين تقوم على الجمع بين الحزم والقرب النفسي، قائلًا: «أنا أحاول أن أكون كعائلة وأن أكون صارمًا، لكن أهم شيء يكون التواصل بين الإطار واللاعبين بيداغوجيًا وسيكولوجيًا وتقاربيًا».

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية بناء علاقة قائمة على الاحترام والحب المتبادل، مؤكدًا أن ذلك يمثل أحد مفاتيح نجاح المدرب واللاعبين.

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