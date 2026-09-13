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الأهلي يتلقى ضربة قوية .. «الجزار» يُسافر ألمانيا لجراحة «الصليبي» والجهاز الفني ينتظر إجراء العملية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يتلقى ضربة قوية .. «الجزار» يُسافر ألمانيا لجراحة «الصليبي» والجهاز الفني ينتظر إجراء العملية

عمرو الجزار
عمرو الجزار
علا محمد

كشف أحمد السيد وكيل عمرو الجزار مدافع النادي الأهلي موعد سفر اللاعب إلى ألمانيا لإجراء عملية الرباط الصليبي.

وقال عمرو الجزار في مداخلة هاتفية ببرنامج الكلاسيكو مع الإعلامية سهام صالح بقناة ON E: "عمرو الجزار سيسافر إلى ألمانيا الأسبوع المقبل لإجراء عملية الرباط الصليبي".

إصابة قوية تضرب مدافع الأهلي

وتأتي إصابة عمرو الجزار في توقيت صعب بالنسبة للنادي الأهلي، خاصة أن اللاعب كان ضمن حسابات الجهاز الفني للمشاركة في منافسات الموسم الحالي، قبل أن تتسبب الإصابة في غيابه عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويترقب الجهاز الفني للأهلي تفاصيل العملية الجراحية والبرنامج التأهيلي الذي سيخضع له اللاعب، من أجل معرفة المدة المتوقعة لغيابه وموعد إمكانية عودته إلى التدريبات والمباريات.

أحمد السيد وكيل عمرو الجزار الأهلي عمرو الجزار عملية الرباط الصليبي الإعلامية سهام صالح

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