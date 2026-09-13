أحمد عبد الحليم: تأهل الزمالك لدور الـ32 بأفريقيا «مُستحق».. وعودة عبد الله السعيد للتسجيل مكسب مهم

أكد أحمد عبد الحليم، نجم الزمالك السابق، أن تأهل الفريق إلى دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا جاء مستحقًا، مشيرًا إلى أن الفوز في مباراة الإياب برباعية يمثل نتيجة جيدة ويمنح الفريق دفعة قوية خلال مشواره القاري.

وقال أحمد عبد الحليم، في تصريحات لقناة الزمالك عبر برنامج «زملكاوي» مع محمد عبد الجليل، إن عودة عبد الله السعيد للتسجيل تعد من أهم المكاسب التي حققها الزمالك أمام بطل جيبوتي، خاصة أن اللاعب يمثل عنصرًا مهمًا في صفوف الفريق ويمتلك خبرات كبيرة.

وأضاف أن نتائج الزمالك على المستويين المحلي والقاري تعد أهم من الأداء خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن الفريق مطالب بتحقيق الانتصارات وحصد النتائج الإيجابية، على أن يتحسن المستوى الفني تدريجيًا مع مرور الوقت.

وأوضح نجم الزمالك السابق أن تأخر فترة الإعداد أثر بشكل واضح على أداء الفريق، خاصة في ظل بداية الموسم وتوالي المباريات، مشيرًا إلى أن فترة التوقف الدولي الحالية تمثل فرصة مفيدة للجهاز الفني للعمل على رفع معدلات اللياقة البدنية، وتحسين الأداء، وتجهيز اللاعبين.