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"تكنولوجيا الأغذية" ينظم برنامجا تدريبيا حول الممارسات التصنيعية الجيدة لطلاب جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"تكنولوجيا الأغذية" ينظم برنامجا تدريبيا حول الممارسات التصنيعية الجيدة لطلاب جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية

تكنولوجيا الأغذية
تكنولوجيا الأغذية
شيماء مجدي

نظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، برنامجًا تدريبيًا متخصصًا حول «الممارسات التصنيعية الجيدة»، لعدد من طلاب جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، بهدف تأهيلهم علميًا وعمليًا لمتطلبات سوق العمل وتعزيز قدراتهم في مجال جودة وسلامة الغذاء.

ويأتي  البرنامج في ضوء توجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت اشراف  الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، وفي إطار جهود الوزارة لرفع كفاءة وتأهيل الطلاب وشباب الخريجين والعاملين بقطاع الصناعات الغذائية.

وأكد الدكتور عاطف عشيبة، مدير معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، أن الممارسات التصنيعية الجيدة تمثل أحد الأسس الرئيسية لضمان إنتاج غذاء آمن وعالي الجودة، مشيرًا إلى أنها تتضمن مجموعة متكاملة من القواعد والإجراءات التي يتم تطبيقها في مختلف مراحل العملية التصنيعية، بدءًا من تصميم المنشأة وتجهيزاتها، مرورًا بعمليات الإنتاج والتخزين والنقل، وانتهاءً بالمنتج النهائي.

وأوضح  أن الالتزام بالممارسات التصنيعية الجيدة لا يقتصر على الحد من مخاطر التلوث وحماية المنتج، بل يمتد إلى توفير بيئة عمل آمنة للعاملين، وحماية المستهلك من المخاطر الصحية وعمليات الغش، وتعزيز الثقة في المنتجات الغذائية، فضلًا عن رفع كفاءة الشركات وقدرتها على المنافسة ودعم انسيابية حركة التجارة.

 الحفاظ على جودة وسلامة المنتجات وتحسين الإنتاجية

وأضاف مدير المعهد أن تطبيق هذه الممارسات يسهم في الحفاظ على جودة وسلامة المنتجات وتحسين الإنتاجية، وتوحيد إجراءات العمل، والحد من احتمالات التلوث وعمليات استدعاء المنتجات وما يصاحبها من خسائر اقتصادية، إلى جانب تقليل الانحرافات والمشكلات المرتبطة بالعوامل البيئية خلال مراحل الإنتاج.

وأشار إلى أن الممارسات التصنيعية الجيدة تعد من المتطلبات الأساسية التي تستند إليها العديد من نظم سلامة الغذاء، كما تمثل أحد المكونات المهمة في مخططات المبادرة العالمية لسلامة الأغذية (GFSI)، بما يعزز قدرة الشركات على الوفاء بمتطلبات العملاء والحفاظ على جودة منتجاتها وفتح أسواق جديدة أمامها.


واستهدف البرنامج إكساب المتدربين الأسس العلمية والعملية اللازمة لتطبيق الممارسات التصنيعية الجيدة داخل منشآت تصنيع الأغذية، من خلال التعرف على المبادئ التوجيهية ومدونات السلوك واللوائح المنظمة لمختلف مراحل التصنيع، إلى جانب متطلبات المنشآت والمعدات المستخدمة في عمليات الإنتاج.
كما تناول البرنامج أساليب المحافظة على المنشآت والمرافق في حالة تشغيلية جيدة، والممارسات السليمة أثناء عمليات التصنيع، وأهمية التدريب المستمر للعاملين، والتأكد من صلاحية الأدوات والمعدات ودقة القياسات وإجراء عمليات المعايرة اللازمة.

وتعرف المشاركون كذلك على العلاقة بين الممارسات التصنيعية الجيدة ونظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (HACCP)، باعتبارها من البرامج التمهيدية الأساسية لتطبيق النظام، إلى جانب متطلبات المواصفة الدولية ISO 22000:2018 الخاصة بإدارة سلامة الغذاء.


وشملت محاور البرنامج التعريف بالممارسات التصنيعية الجيدة وأهميتها في صناعة الغذاء، والقوانين والمبادئ الصادرة عن هيئة الدستور الغذائي، وأنواع المخاطر التي قد تتعرض لها الأغذية، فضلًا عن أسس التصميم السليم لمصانع الأغذية وطرق التحكم في العمليات التصنيعية.

وتناول البرنامج الاشتراطات الصحية والنظافة الشخصية للعاملين، وآليات تقييم الموردين وإجراءات استدعاء المنتجات، وبرامج الصيانة الوقائية للمنشآت والمعدات ومكافحة الآفات، إلى جانب متطلبات التعبئة والتخزين والنقل، وأهمية توثيق وتسجيل البيانات والمعلومات الخاصة بالمنتجات والعمليات التصنيعية.

تكنولوجيا الأغذية الأغذية البحوث الزراعية جامعة 6 أكتوبر

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