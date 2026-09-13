طفرة طبية غير مسبوقة.. «مُتحدث الصحة»: تنفيذ 3.3 مليون جراحة خلال مبادرة «قوائم الانتظار»

تبذل وزارة الصحة جهودًا مضنية خلال المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقضاء على قوائم الانتظار بالمستشفيات والتي أجرى من خلالها نحو 3 ملايين جراحة دقيقة وحرجة.

تأتي هذه المبادرة الرئاسية بهدف تخفيف المعاناة عن المرضي وإنهاء قوائم الانتظار بين مرضي التدخلات الطبية المختلفة وإتاحة الخدمة الطبية بأعلى جودة وكفاءة وفاعلية لجميع المرضي بالتساوي وفي جميع المستشفيات دون تحميل المواطن أية أعباء مالية حرصاً من الدولة علي توفير حياة كريمة للمواطن المصري.

9 تخصصات طبية حرجة

واستهدفت المبادرة 9 تخصصات طبية حرجة تشمل القلب المفتوح، والقسطرة القلبية، وجراحة تغيير المفاصل، وزراعة الكلى، وزراعة الكبد، وزراعة القوقعة للأطفال، وزراعة القرنية، وجراحات المياه البيضاء، وجراحة الأورام، والمخ والأعصاب.

3.3 مليون جراحة

وفي هذا السياق، كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن إجراء 3.3 مليون تدخل جراحي، بمتوسط يقارب ألف عملية يوميًا، وبتكلفة بلغت نحو 35 مليار جنيه على نفقة الدولة، وذلك منذ إطلاق مبادرة القضاء على قوائم الانتظار عام 2018م، مشيرًا إلى أن المبادرة لا تقتصر على إجراء العمليات، وإنما تشمل متابعة الحالات بعد التدخل الجراحي من خلال غرفة مركزية لمتابعة المرضى.

8 أسابيع

وأوضح «عبد الغفار»، خلال لقائه مع الإعلامية دينا الوكيل ببرنامج «مساء dmc»، أنه قبل عام 2018 كان الحديث يدور حول فترة انتظار تمتد إلى سنتين، بينما تتحدث المنظومة اليوم عن وقت معياري يصل إلى 8 أسابيع في المتوسط للانتظار في العمليات الجراحية الدقيقة، مثل: زراعة الكلى، وزراعة الكبد، وجراحات الأورام، وجراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة أن هذه النتائج جاءت نتاج خطة عمل تعتمد على التنسيق والربط الإلكتروني بين كل القطاعات الصحية، وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة؛ لضمان سرعة تقديم الخدمة للجمهور، وتخفيف العبء عن كاهل المرضى.