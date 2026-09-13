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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 13-9-2026.. والقنوات الناقلة

برشلونة
برشلونة
رباب الهواري

تشهد ملاعب كرة القدم حول العالم، اليوم الأحد 13 سبتمبر 2026، إقامة عدد كبير من المباريات القوية والمهمة في مختلف البطولات المحلية والقارية، وسط اهتمام جماهيري كبير بالمواجهات المنتظرة.

وتتجه الأنظار إلى مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب المواجهة المرتقبة بين ليفانتي وبرشلونة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

ـ كيفيز X السويحلي – الساعة 4 عصرا

ـ ريفرز يونايتد X سان بيدرو – الساعة 6 مساء

ـ أسيك ميموزا X أسكو كارا – الساعة 7 مساء

ـ حورويا X شبيبة الساورة – الساعة 7 مساء

ـ الملعب المالي X كولومب – الساعة 7 مساء

ـ نواذيبو X فايبرز – الساعة 8 مساء

ـ بيراميدز X جور ماهيا – الساعة 8 مساء على قناة On Sport

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ـ كوفينتري سيتي X برايتون – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 4

ـ مانشستر يونايتد X مانشستر سيتي – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ـ سيلتا فيجو X مالاجا – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 5

ـ ليفانتي  X برشلونة – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 2

ـ خيتافي X ديبورتيفو لاكورنيا – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5

ـ ريال سوسيداد X أتلتيكو مدريد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري التركي والقنوات الناقلة

ـ جنتشلربيرليجي X قاسم باشا – الساعة 5 مساء

ـ آميد سبورتيف X اسطنبول باشاك شهير – الساعة 8 مساء

ـ جالاتا سراي X كوجالي سبور – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 2    

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

ـ نيوم X الفتح – الساعة 7:20 مساء على قناة Thmanyah

ـ الدرعية X أبها – الساعة 9 مساء على قناة Thmanyah

ـ الرياض X الخلود – الساعة 9 مساء على قناة Thmanyah

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

ـ ليتشي X مونزا – الساعة 4 عصرا على قناة stc tv

ـ نابولي X بولونيا – الساعة 7 مساء على قناة stc tv

ـ ساسولو X يوفنتوس – الساعة 9:45 مساء على قناة stc tv

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

ـ ليل X تروا – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 3  

ـ لومان X لانس – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3    

ـ بريست X باريس سان جيرمان – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1    

مواعيد مباريات الدوري الألماني

ـ لايبزيج X هامبورج – الساعة 4:30 عصرا

ـ إلفيرسبيرج X بايرن ميونخ – الساعة 6:30 مساء
 

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