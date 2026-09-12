الليلة.. موعد مباراة زد وأساس الجيبوتي والقناة الناقلة في الكونفدرالية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد لخوض مواجهة جديدة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عندما يلتقي مع أساس الجيبوتي، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي الأول من المسابقة القارية لموسم 2026-2027.

ويدخل زد المباراة بأفضلية كبيرة، بعدما نجح في تحقيق فوز عريض خلال لقاء الذهاب، ليضع قدمًا في الدور التالي من البطولة، ويقترب بقوة من حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ32.

زد يسعى لتأكيد التأهل أمام أساس الجيبوتي

وكان فريق زد قد حقق انتصارًا كبيرًا على أساس الجيبوتي بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد الماضي، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحتاج زد بقيادة مديره الفني محمد شوقي إلى الحفاظ على تفوقه في مواجهة الإياب، وتجنب المفاجآت، من أجل استكمال مشواره في البطولة القارية والتأهل رسميًا إلى الدور المقبل.

ويأمل الجهاز الفني في استغلال الحالة المعنوية المرتفعة للاعبين، بعد النتيجة الكبيرة التي تحققت في مباراة الذهاب، مع منح الفرصة لبعض العناصر للمشاركة، في ظل أفضلية الفريق الواضحة.

منافس زد في الدور المقبل

وفي حال نجاح زد في تخطي عقبة أساس الجيبوتي والتأهل إلى دور الـ32، ينتظر الفريق مواجهة قوية أمام عزام يونايتد التنزاني، الذي سيكون المنافس المقبل في مشوار الفريق بالبطولة الأفريقية.

موعد مباراة زد وأساس الجيبوتي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة زد أمام أساس الجيبوتي في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، على استاد السلام، في إياب الدور التمهيدي الأول من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

القناة الناقلة لمباراة زد وأساس الجيبوتي

وتُذاع مباراة زد وأساس الجيبوتي عبر قناة “أون سبورت”، التي تنقل منافسات الدور التمهيدي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليتمكن جمهور الكرة المصرية من متابعة اللقاء ومشاهدة ممثل مصر خلال مشواره القاري.



