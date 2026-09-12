مصدر بالأهلي ينفي رحيل عموتة.. ويؤكد: لا توجد أي نية لرحيله حاليًا

نفى مصدر داخل النادي الأهلي ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن وجود نية لدى إدارة النادي للتفكير في رحيل الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، مؤكدًا أن هذه الأنباء عارية تمامًا عن الصحة.

وقال المصدر، وفقًا لما نشره أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه لا توجد أي نية في الأهلي لرحيل عموتة خلال الفترة الحالية، مشددًا على أن ما يثار حول التفكير في إقالته لا أساس له.

وأكد المصدر أن المدير الفني مستمر في مهمته بشكل طبيعي، ولا توجد أي قرارات أو تحركات من جانب إدارة الأهلي بشأن إنهاء مهمته مع الفريق.