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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتفاق ودي لفض الاشتباك بين الشناوي وشوبير في حراسة مرمي الأهلي

الشناوي وشوبير
الشناوي وشوبير
عمرو مصطفى

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، عن وجود اتفاق ودي جرى داخل القلعة الحمراء، بمعرفة المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، من أجل فض الاشتباك بين محمد الشناوي ومصطفى شوبير بشأن حراسة مرمى الفريق خلال الفترة المقبلة.

اتفاق ودي في الأهلي لإنهاء أزمة الشناوي وشوبير

 

وأوضح المصدر أن الاتفاق يقضي بمنح مصطفى شوبير فرصة حراسة مرمى الأهلي في مباريات الدوري المصري الممتاز، بينما يتولى محمد الشناوي مهمة حراسة عرين الفريق في منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقية خلال الفترة المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن هذا الاتفاق يأتي بهدف الحفاظ على حالة الاستقرار داخل غرفة الملابس، ومنح كل حارس فرصة المشاركة في البطولات المختلفة، خاصة في ظل المنافسة القوية بين الثنائي على حراسة مرمى الفريق الأحمر.

وأضاف أن تنفيذ الاتفاق سيبدأ عقب مباراة الأهلي أمام أبو قير للأسمدة، والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، على أن يتولى مصطفى شوبير حراسة مرمى الفريق في مباريات الدوري، بينما يظهر محمد الشناوي في مباريات الكونفدرالية الإفريقية.

وأكد المصدر أن الحسين عموتة يسعى من خلال هذا الترتيب إلى إدارة المنافسة بين الحارسين بشكل جيد، والاستفادة من خبرات الثنائي، مع الحفاظ على استقرار الفريق خلال الفترة المقبلة.

موعد مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة


ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة مهمة أمام فريق أبو قير للأسمدة يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

كان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد سقط في فخ التعادل مع فرق المقاولون العرب إيجابياً بهدف لكل منهما في الدوري الممتاز، ويسعى المارد الأحمر لتصحيح مساره في بطولة الدوري وتحقيق الثلاث نقاط.

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