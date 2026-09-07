محمد الشناوي يستفسر عن موقفه من المشاركة مع الأهلي قبل معسكر المنتخب

قالت الإعلامية دينا سليم، إن محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استفسر عن موقفه من المشاركة مع الفريق خلال المباريات المقبلة، خاصة قبل انطلاق معسكر منتخب مصر القادم، في ظل رغبته في الحفاظ على جاهزيته الفنية والبدنية.

وأضافت دينا خلال تصريحاتها لبرنامجها "ستاد المحور"، أن الشناوي يترقب قرار الجهاز الفني بقيادة الحسين عموته بشأن مشاركته في مباراة الأهلي المقبلة، حيث يسعى الحارس المخضرم للظهور بشكل مستمر قبل معسكر المنتخب، والحفاظ على فرصه في التواجد ضمن حسابات الجهاز الفني للفراعنة.