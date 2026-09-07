المقاولون العرب: نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي.. وعمر كمال لاعب محترم

أكد طلعت محرم، مدير الكرة بفريق المقاولون العرب، أن جميع مباريات الدوري المصري هذا الموسم صعبة، في ظل قوة المنافسة ورغبة جميع الفرق في تحقيق نتائج إيجابية.



وقال محرم في تصريحات عبر برنامج "مودرن سبورتس" على قناة "modern mti" تقديم الإعلامي هاني حتحوت إن المقاولون العرب يستعد لمواجهة الأهلي بكل جدية، مشيرًا إلى أن الفريق يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام المارد الأحمر، مثلما يسعى لتحقيق ذلك في جميع مبارياته بالدوري.



وأضاف مدير الكرة بالمقاولون العرب أن الأهلي لم يطلب التدريب على ملعب المقاولون العرب، موضحًا أن النادي لم يتلقَ طلبًا من الفريق الأحمر بشأن خوض مرانه على ملعب المقاولون قبل المباراة.



وتطرق طلعت محرم إلى الأنباء المتداولة بشأن احتمالية انتقال محمد عبد الناصر إلى الأهلي، مؤكدًا أنه غير مسموح له بالتعليق على مثل هذه الأمور، خاصة أنها تخص مستقبل اللاعب والقرارات الخاصة بالنادي.



وعن عمر كمال، شدد مدير الكرة بالمقاولون العرب على أن اللاعب شخص محترم، نافيًا أن يكون قد تطاول على أي شخص، مؤكدًا أن عمر كمال يحظى بالاحترام داخل الفريق.

واختتم محرم تصريحاته بالتأكيد على أهمية التركيز خلال الفترة المقبلة، والعمل من أجل تحقيق أفضل النتائج للمقاولون العرب في منافسات الدوري المصري.