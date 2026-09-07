قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: صادرات النفط الإيرانية انخفضت إلى الصفر
ضبط 600 لتر ألبان فاسدة و250 كيلو زبدة مجهولة المصدر في الفيوم
هتوصل لـ 40 جنيها.. أسباب ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق | وهذا موعد الانخفاض
بتصميم هاتشباك.. ماذا تقدم أوبل أسترا الكهربائية؟
الولايات المتحدة.. مصرع 5 أشخاص في تحطم طائرة شحن بميامي
أقل سعر دولار في البنوك الآن
ترامب يصعد حربه النفسية ضد طهران.. 7 منشورات في ساعة وصورة على خريطة إيران
أمين صندوق الزمالك: الأهلي من الأندية التي تقدم عقودا غير صحيحة بالقيمة المالية للاعبين
ترامب يهدد بضرب جزيرة خرج.. وإيران تلوح بمنطقة بحرية محظورة في الخليج
أذكار النوم الصحيحة.. 19 دعاء داوم عليها رسول الله كل ليلة فاغتنمه
وزير الاستثمار: 13.2 مليار دولار حجم الاستثمارات خلال العام
أسعار الذهب.. كم سعر عيار 18 الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المقاولون العرب: نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي.. وعمر كمال لاعب محترم

عمر كمال
عمر كمال
ميرنا محمود

أكد طلعت محرم، مدير الكرة بفريق المقاولون العرب، أن جميع مباريات الدوري المصري هذا الموسم صعبة، في ظل قوة المنافسة ورغبة جميع الفرق في تحقيق نتائج إيجابية.


وقال محرم في تصريحات عبر برنامج "مودرن سبورتس" على قناة "modern mti" تقديم الإعلامي هاني حتحوت إن المقاولون العرب يستعد لمواجهة الأهلي بكل جدية، مشيرًا إلى أن الفريق يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام المارد الأحمر، مثلما يسعى لتحقيق ذلك في جميع مبارياته بالدوري.


وأضاف مدير الكرة بالمقاولون العرب أن الأهلي لم يطلب التدريب على ملعب المقاولون العرب، موضحًا أن النادي لم يتلقَ طلبًا من الفريق الأحمر بشأن خوض مرانه على ملعب المقاولون قبل المباراة.


وتطرق طلعت محرم إلى الأنباء المتداولة بشأن احتمالية انتقال محمد عبد الناصر إلى الأهلي، مؤكدًا أنه غير مسموح له بالتعليق على مثل هذه الأمور، خاصة أنها تخص مستقبل اللاعب والقرارات الخاصة بالنادي.


وعن عمر كمال، شدد مدير الكرة بالمقاولون العرب على أن اللاعب شخص محترم، نافيًا أن يكون قد تطاول على أي شخص، مؤكدًا أن عمر كمال يحظى بالاحترام داخل الفريق.

واختتم محرم تصريحاته بالتأكيد على أهمية التركيز خلال الفترة المقبلة، والعمل من أجل تحقيق أفضل النتائج للمقاولون العرب في منافسات الدوري المصري.

طلعت محرم المقاولون المقاولون العرب هاني حتحوت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء : رواتب تصل لـ 25 ألف جنيه لمهندسين حديثي التخرج

لقطات من الحادث

مصرع 3 معتمرين مصريين.. تفاصيل الساعات الأخيرة قبل دفن ضحايا حادث المعتمرين في مكة

فيفي عبده

10 أيام.. تطورات الحالة الصحية للفنانة فيفي عبده بعد تعرضها لكسر فى القدم| خاص

كريم حسن شحاتة

رد فعل غير متوقع من كريم شحاتة بعد قرار إيقافه من المجلس الأعلى للإعلام

سيف وعمر

لازم تعتذر.. سيف زاهر يوجه رسالة لـ عمر كمال عبد الواحد بعد حديثه عن الأهلي

الطقس

هل انتهى الصيف؟.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة وعودة الأجواء الخريفية

عمر كمال عبد الواحد

أزمة القميص تعود للواجهة.. ماذا قال عمر كمال؟.. وكيف رد الأهلي على روايته؟

سيف زاهر

حارس مرمى جديد .. سيف زاهر يكشف مفاجآت في حسابات حسام حسن للمنتخب

ترشيحاتنا

قضاء الصلوات

كيف تقضي الصلوات الفائتة؟.. أمين الفتوى يجيب

السرقة

أخى يسرق وأنا أساعده ماليا ليمتنع عن الحرام.. ما الحكم؟

رفع الاشغالات من الطريق

تضييق على المارة.. دار الإفتاء توضح حكم وضع البضائع والأكشاك في الشوارع

بالصور

أفكار لانش بوكس.. أكلات صحية للأطفال في المدارس

افكار لانش بوكس
افكار لانش بوكس
افكار لانش بوكس

أبرزها «الحافي وعنبر الموت».. أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور

أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور
أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور
أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور

فيديو

تامر هجرس

الفنان تامر هجرس يكشف كواليس زواج ابنته وفلسفته في تربية بناته.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الإعلامي داخل الجهاز الإدارى بالدولة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: بلاغة الهشاشة في قصص شريف عبد المجيد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من وول ستريت إلى القاهرة.. عدوى مباشرة أم إعادة تسعير للمخاطر؟

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: من التحديات الأُسرية في ظل التحولات الكبرى.. الإلحاد المُوَلَّد بالذكاء الاصطناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عادي

المزيد