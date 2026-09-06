أحمد كشري: بداية الأهلي مطمئنة.. وأنا تحت أمر النادي في أي وقت

أشاد أحمد كشري، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، ببداية الأهلي في بطولة الدوري المصري، مؤكدًا أن مستوى الفريق في المباريات الأولى لا يدعو للقلق.

وقال كشري، في تصريحات إذاعية: «بداية الأهلي جيدة في الدوري، والأداء سيتطور مع الوقت، وأتمنى أن يصبر جمهور الأهلي على الحسين عموتة، وأرى أن المدرب يسير بخطى جيدة».

وأضاف: «أقطاي عبد الله مهاجم واعد، وأعتقد أنه سيكون له دور كبير مع الأهلي خلال الفترة المقبلة، ولكن من الأفضل الانتظار حتى خوض 6 مباريات من أجل الحكم بشكل أفضل على الصفقات الجديدة ومستوى المدير الفني».

وتحدث كشري عن علاقته بالنادي الأهلي، مؤكدًا استعداده لخدمة القلعة الحمراء في أي وقت.

وختم: «أنا تحت أمر الأهلي في أي وقت، وحدثت مفاوضات معي للتواجد مع جاريدو، ولكن الأمور لم تكتمل دون معرفة الأسباب، وفي النهاية أنا تحت أمر الأهلي وأخدم النادي في أي وقت وأي مكان».