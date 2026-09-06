قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل الشتاء.. استشاري مناعة تكشف أهم اللقاحات لحماية الأطفال من نزلات البرد والأمراض التنفسية
برشلونة يكتسح فالنسيا بخماسية نظيفة في الدوري الإسباني
دوري أبطال أوروبا | 5 غيابات مؤكدة لريال مدريد قبل صدامه مع إنتر ميلان
من المزرعة للمستهلك.. تراجع كبير في أسعار الفراخ والبيض
الدوري الإنجليزي| التعادل الإيجابي يحسم نتيجة الشوط الأول بين أرسنال وتشيلسي
البرلمان العربي يدين مخططات تهجير الفلسطينيين
مقتل 3 أشخاص في هجوم إسرائيلي بطائرة مسيرة على النبطية جنوب لبنان
الجزائر تودع الطفل أيوب.. تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير بعد انتشاله من بئر
الكويت .. حبس 3 نواب بتهمة الإساءة للذات الأميرية وللقضاء
الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة رطب نهارا والعظمى بالقاهرة 37
كوشنر وويتكوف يضغطان لإنهاء حرب أوكرانيا قبل الشتاء
بينهما طفلة.. صحة غزة: شهيدان و6 مصابين في غارة إسرائيلية على قطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ثنائي محلي تحت أنظار إسكاوتنج الأهلي قبل ميركاتو يناير.. من هما؟

ثنائي جديد تحت أنظار الإسكاوتنج قبل ميركاتو يناير
ثنائي جديد تحت أنظار الإسكاوتنج قبل ميركاتو يناير
علا محمد

كشف الناقد الرياضي محمد أبو علي عن تحرك جديد من جانب إدارة النادي الاهلي، في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكتب محمد أبو علي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن إدارة الإسكاوتنج بالنادي الأهلي تتابع عددًا من اللاعبين تمهيدًا لاختيار العناصر المناسبة لاحتياجات الفريق.

وأوضح الناقد الرياضي أن يحيى مصطفى، لاعب الوسط المدافع بصفوف طلائع الجيش، وعمر خضر، جناح فريق زد، يخضعان للمتابعة من جانب إدارة الإسكاوتنج في الأهلي خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى أن متابعة الثنائي تأتي من أجل تقييم مستواهما وإمكانية التحرك لضم أحدهما خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

ويواصل الأهلي، وفقًا لما نشره أبو علي، العمل على ملف تدعيم الفريق من خلال متابعة عدد من المواهب والعناصر المميزة في الدوري المصري، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي بشأن الصفقات التي يحتاجها الجهاز الفني.

كانت إدارة الأهلي قد عقدت في وقت سابق جلسات مع الجهاز الفني وإدارة التعاقدات والإسكاوتنج لبحث احتياجات الفريق والصفقات الجديدة.

يأتي ذلك في ظل سعي الأهلي للحفاظ على قوة قائمته وتدعيم المراكز التي تحتاج إلى إضافات خلال الموسم الحالي.

الناقد الرياضي محمد أبو علي النادي الأهلي الانتقالات الشتوية المقبلة الناقد الرياضي أن يحيى مصطفى محمد أبو علي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء : رواتب تصل لـ 25 ألف جنيه لمهندسين حديثي التخرج

موعد الإجازة الرسمية

موعد الإجازة الرسمية المقبلة في 2026.. هل تنتقل إلى الخميس؟

علا شوشة

«تشتغلي رقاصة؟».. مشادة بين نقيبة صيادلة الجيزة وعلا شوشة.. فيديو

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

احذر هذه الأخطاء مع عداد الكهرباء أبو كارت.. قد تصل إلى محضر سرقة وغرامة

دواجن بيضاء وبيض

11 جنيهًا دفعة واحدة .. صعود قوي في سعر الدواجن البيضاء اليوم بالأسواق

إمام عاشور

جاهز فنيا وبدنيا.. موقف إمام عاشور من المشاركة مع الأهلي أمام المقاولون

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. الخطوات وموعد إعلان الترشيحات

فيفي عبده

10 أيام.. تطورات الحالة الصحية للفنانة فيفي عبده بعد تعرضها لكسر فى القدم| خاص

ترشيحاتنا

الشيخ رمضان عبدالمعز

رمضان عبدالمعز: الرضا عبادة تدخل العبد الجنة

الدعاء بالرزق

رمضان عبدالمعز: لا تنظر لما في أيدي الناس فرزقك مكتوب لا ينازعك فيه أحد

حفل ختام فعاليات البرنامج المصري–الفلبيني للقيادات الدينية

وزير الأوقاف: مصر والفلبين نموذج عالمي للتعايش.. وهدفنا أن يكون كل مسلم أمينًا على أخيه المسيحي

بالصور

بفستان جرئ.. زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها | شاهد

زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها
زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها
زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها

علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية

علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية
علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية
علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية

بفستان مكشوف الكتفين وعقد ألماس .. ليلى علوي تظهر بإطلالة هادئة في «موريكس دور 2026»| شاهد

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

غدا صحى ولذيذ.. دجاج يوناني بالليمون والثوم مع أرز أبيض

دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض
دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض
دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض

فيديو

تامر هجرس

الفنان تامر هجرس يكشف كواليس زواج ابنته وفلسفته في تربية بناته.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إلا قناة السويس

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

المزيد