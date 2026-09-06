ثنائي محلي تحت أنظار إسكاوتنج الأهلي قبل ميركاتو يناير.. من هما؟

كشف الناقد الرياضي محمد أبو علي عن تحرك جديد من جانب إدارة النادي الاهلي، في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكتب محمد أبو علي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن إدارة الإسكاوتنج بالنادي الأهلي تتابع عددًا من اللاعبين تمهيدًا لاختيار العناصر المناسبة لاحتياجات الفريق.

وأوضح الناقد الرياضي أن يحيى مصطفى، لاعب الوسط المدافع بصفوف طلائع الجيش، وعمر خضر، جناح فريق زد، يخضعان للمتابعة من جانب إدارة الإسكاوتنج في الأهلي خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى أن متابعة الثنائي تأتي من أجل تقييم مستواهما وإمكانية التحرك لضم أحدهما خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

ويواصل الأهلي، وفقًا لما نشره أبو علي، العمل على ملف تدعيم الفريق من خلال متابعة عدد من المواهب والعناصر المميزة في الدوري المصري، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي بشأن الصفقات التي يحتاجها الجهاز الفني.

كانت إدارة الأهلي قد عقدت في وقت سابق جلسات مع الجهاز الفني وإدارة التعاقدات والإسكاوتنج لبحث احتياجات الفريق والصفقات الجديدة.

يأتي ذلك في ظل سعي الأهلي للحفاظ على قوة قائمته وتدعيم المراكز التي تحتاج إلى إضافات خلال الموسم الحالي.