قرار عاجل من لجنة الاستئناف بخصوص عقوبة محمد بركات مدرب الشرقية إنبي بسبب مباراة الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن قرار لجنة الاستئناف بشأن العقوبة الموقعة على محمد بركات، مدرب فريق إنبي، خلال الفترة الأخيرة.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لجنة الاستئناف برئاسة المستشار محمد عبده صالح تقرر تخفيض عقوبة كابتن محمد بركات مدرب إنبي إلى مباراتين فقط بدلًا من 4 مباريات».

خفّضت لجنة الاستئناف العقوبة الموقعة على محمد بركات من 4 مباريات إلى مباراتين، ليصبح بإمكانه العودة إلى التواجد مع فريقه عقب استكمال مدة العقوبة الجديدة وفقًا للقرار.

يأتي قرار لجنة الاستئناف بعد التظلم على العقوبة السابقة، في إطار الإجراءات المتبعة من جانب الأندية والأجهزة الفنية للاعتراض على القرارات الانضباطية.

ويواصل فريق إنبي استعداداته لخوض منافسات الموسم الجديد، وسط رغبة الجهاز الفني في تحقيق أفضل النتائج خلال الفترة المقبلة.