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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موقف المهدي سليمان وأحمد فتوح من المشاركة أمام أبو قير للأسمدة| تفاصيل

أحمد فتوح
أحمد فتوح
عمرو مصطفى

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، في تصريحات خاصة، عن ملامح التشكيل الأساسي للفريق الأول لكرة القدم خلال مواجهة أبو قير للأسمدة المقبلة، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

 

وأكد المصدر أن الجهاز الفني استقر على عودة المهدي سليمان لحراسة مرمى الزمالك في المباراة المقبلة، بعد غيابه عن التشكيل الأساسي خلال الفترة الماضية، ليحصل على فرصة جديدة للمشاركة مع الفريق.

وأضاف أن أحمد فتوح سيعود بشكل طبيعي إلى التشكيل الأساسي أمام أبو قير للأسمدة، بعد اكتمال جاهزيته للمشاركة، مشيرًا إلى أن اللاعب أصبح جاهزًا من الناحية الفنية والبدنية للعودة إلى المباريات.

وأوضح المصدر أن الجهاز الفني يهدف إلى الاستفادة من خبرات الثنائي خلال المواجهة، مع إجراء بعض التغييرات على التشكيل وفقًا لاحتياجات المباراة ورؤية الجهاز الفني.

وشدد المصدر على أن مشاركة أحمد فتوح وعودته للتشكيل الأساسي تأتي بعد التأكد من جاهزيته، في الوقت الذي يستعد فيه الزمالك للمواجهة بحثًا عن مواصلة مشواره في بطولة الدوري المصري.

أسباب تأجيل الزمالك للتجديد لـ أحمد فتوح

تترقب جماهير نادي الزمالك موقف عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري، في ظل رغبة الإدارة في الحفاظ على العناصر الأساسية التي تمثل إضافة للفريق، وتجنب تكرار أزمات عقود اللاعبين خلال الفترة المقبلة.

وتنتهي عقود أحمد فتوح، وناصر منسي، ومحمد عواد، ومهدي سليمان مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، بينما تسعى إدارة النادي إلى الإبقاء على عدد من هؤلاء اللاعبين، ويأتي في مقدمتهم أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق.

وقررت إدارة الزمالك تأجيل فتح ملف تجديد عقد أحمد فتوح خلال الفترة الحالية، على أن يتم التحرك في التوقيت المناسب خلال الفترة المقبلة، لعدة أسباب تتعلق بظروف الفريق والنادي.

أحمد فتوح الزمالك الدور المصري أبو قير للأسمدة المهدي سليمان

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