قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأقصى والقدس تحت نيران الاحتلال.. تحذيرات فلسطينية من خطر يواجه المسجد المبارك
الرقابة المالية: إلزام شركات التمويل الاستهلاكي بإخطار العملاء ببيانات شركات التحصيل
أحمد كشري يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي قبل المباريات المقبلة
لافروف يتهم ألمانيا ببدء حرب حقيقية ضد روسيا
كشري لجماهير الإسماعيلي: أعذركم.. وأطلب منكم الصبر
جرح قطعي و8 غرز في رأس محمود مرعي لاعب بيراميدز
حمزة عبد الكريم بديلا.. تشكيل برشلونة أمام فالنسيا في الدوري الإسباني
دار الإفتاء تنقل خبراتها للباحثين الماليزيين في فقه النوازل.. صور
أخبار التوك شو| مدبولي يزف أخبارا سارة لخريجي التعليم الفني.. والرئيس السيسي يوجه بصرف العلاوة الشهرية.. وأمطار غزيرة وظواهر جوية قوية
كدمة على يد ترامب تثير تكهنات جديدة بشأن صحته | شاهد
15 ألف شقة بنظام الإيجار التمليكي.. تعرف على المساحات والشروط ومواعيد الحجز
الحكم بالإعدام على قاتل مسنة في شبين الكوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد إفريقيا.. الزمالك يخوض تدريباته استعدادا لمواجهة أبو قير فى الدوري

الزمالك
الزمالك
القسم الرياضي

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لمواجهة أبو قير للأسمدة المقرر إقامتها مساء الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وخاض لاعبو الزمالك مران اليوم الأحد ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال استعدادًا للمواجهة المرتقبة في ظل ضغط المباريات خلال الفترة الحالية.

وكان الجهاز الفني قد رفض منح اللاعبين راحة عقب الفوز على إيه إس بورت بطل جيبوتي بهدفين مقابل هدف في ذهاب الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا حيث خاض اللاعبون الأساسيون تدريبات بينما أدى البدلاء والمستبعدون تدريبات بدنية وفنية.

ويستضيف الزمالك نظيره أبو قير للأسمدة في تمام الساعة الثامنة مساء الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي بحثًا عن مواصلة نتائجه الإيجابية في الدوري.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على إيه إس بورت الجيبوتي بنتيجة 2-1، في مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

وتُعد مشاركة الزمالك الحالية في البطولة القارية هي الأولى له منذ مواجهته الأخيرة أمام المريخ السوداني في نسخة عام 2023.

ويحتاج الزمالك إلى استكمال مهمته بنجاح في مباراة الإياب، المقرر إقامتها يوم 12 سبتمبر الجاري، من أجل حسم التأهل إلى الدور التالي من البطولة.

وفي دور الـ32، يلتقي المتأهل من مواجهة الزمالك و"إيه إس بورت" مع الفائز من مباراة إيجلز الكونغولي والجيش الرواندي.

موعد مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة

ويستضيف الزمالك نظيره أبو قير للأسمدة يوم الثلاثاء الموافق 8 سبتمبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة يسعى خلالها الزمالك إلى استعادة تركيزه في المسابقة المحلية ومواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة.

القنوات الناقلة للمباراة

وتنقل مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة عبر قنوات أون سبورت، الناقل لمنافسات الدوري المصري الممتاز، مع تقديم تغطية خاصة قبل انطلاق اللقاء وبعد نهايته.

الزمالك الدورى أبو قير للأسمدة دورى أبطال إفريقيا معتمد جمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفي محمد

أحمد حسن يكشف شروط عودة مصطفى محمد لمنتخب مصر

فتاة تزعم منع والدتها من دخول مطعم شهير بالزمالك

بسبب العباية | فتاة تزعم منع والدتها من دخول مطعم شهير بالزمالك .. انقسام بين الرفض والتأييد

محمد صلاح

«ماحدش يزعل مني» .. الصقر يعلق على انتقال صلاح إلى طرابزون

موعد الإجازة الرسمية

موعد الإجازة الرسمية المقبلة في 2026.. هل تنتقل إلى الخميس؟

علا شوشة

«تشتغلي رقاصة؟».. مشادة بين نقيبة التمريض بالجيزة وعلا شوشة.. فيديو

دواجن بيضاء وبيض

11 جنيهًا دفعة واحدة .. صعود قوي في سعر الدواجن البيضاء اليوم بالأسواق

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

احذر هذه الأخطاء مع عداد الكهرباء أبو كارت.. قد تصل إلى محضر سرقة وغرامة

إمام عاشور

جاهز فنيا وبدنيا.. موقف إمام عاشور من المشاركة مع الأهلي أمام المقاولون

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

الحوثي يشعل اليمن.. نزوح السكان جنوبي الحديدة بسبب القصف المتواصل

نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية

نبيل فهمي يدين الاعتداءات الإسرائيلية على النبطية بالجنوب اللبناني

الشرطة الإسرائيلية تشدد الإجراءات الأمنية خلال احتفالات رأس السنة اليهودية بأوكرانيا

شرطة الاحتلال تشارك في تأمين احتفالات رأس السنة اليهودية بأوكرانيا ..صور

بالصور

بفستان جرئ.. زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها | شاهد

زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها
زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها
زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها

علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية

علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية
علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية
علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية

بفستان مكشوف الكتفين وعقد ألماس .. ليلى علوي تظهر بإطلالة هادئة في «موريكس دور 2026»| شاهد

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

غدا صحى ولذيذ.. دجاج يوناني بالليمون والثوم مع أرز أبيض

دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض
دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض
دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إلا قناة السويس

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

المزيد