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مدرب بورت الجيبوتي: نتيجة الذهاب أمام الزمالك لا تحسم التأهل.. ونؤمن بالمفاجأة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب بورت الجيبوتي: نتيجة الذهاب أمام الزمالك لا تحسم التأهل.. ونؤمن بالمفاجأة

الزمالك والميناء الجيبوتي
الزمالك والميناء الجيبوتي
محمد بدران

تحدث لوران دجام، المدير الفني لفريق إيه إس بورت الجيبوتي، عن مواجهة الزمالك، مؤكدًا أن فريقه واجه صعوبات في بداية المباراة، قبل أن يتمكن من تصحيح أخطائه وتحسين الأداء خلال الشوط الثاني.

وقال دجام فى تصريحات اعلامية : «بدأنا مباراة الزمالك بصعوبة، وواجهنا مشكلة في التكيف واللعب بين الخطوط، لكننا صححنا الأخطاء ونظمنا صفوفنا في الشوط الثاني، وبدأنا الدخول في أجواء اللقاء».

وأضاف المدير الفني لفريق إيه إس بورت: «توليت مسؤولية الفريق قبل فترة قصيرة، وحاولنا الاستعداد جيدًا وتقليل الأخطاء أمام الزمالك، فهو فريق كبير في دوري أبطال أفريقيا. ارتكبنا بعض الأخطاء في مباراة الذهاب، وأتمنى أن نقدم أداءً أفضل في لقاء الإياب، وليس فقط تحقيق نتيجة أفضل».

وتطرق دجام إلى نتيجة مباراة الذهاب، قائلًا: «أستطيع القول إن نتيجة 2-1 جيدة وغير جيدة في الوقت نفسه؛ لأننا بدأنا مشوارنا بمواجهة فريق كبير بحجم الزمالك، وربما لم يكن الحظ الأفضل أن نواجهه في البداية، لكن علينا بذل مجهود كبير وتصحيح الأخطاء الدفاعية».

واختتم تصريحاته بالتأكيد على تمسك فريقه بفرصه في التأهل، موضحًا: «كرة القدم مليئة بالمفاجآت، ونؤمن بأن كل شيء ممكن. علينا أولًا تصحيح الأخطاء التي ارتكبناها في مباراة الذهاب وتحسين أدائنا، وبعد ذلك يمكننا تحقيق المفاجأة. خسرنا بنتيجة 2-1، لكن ربما نفوز بالنتيجة نفسها في الإياب ونواصل رحلتنا».

وكان الزمالك قد حقق الفوز على إيه إس بورت الجيبوتي بنتيجة 2-1 في مباراة الذهاب، لتظل مواجهة الإياب مفتوحة على جميع الاحتمالات، في ظل سعي الفريق الجيبوتي لقلب النتيجة وتحقيق مفاجأة.

الزمالك دوري أبطال افريقيا الفريق الجيبوتي

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