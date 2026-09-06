الأوقاف تنظم 1004 قافلة دعوية بمراكز الشباب بعنوان «معاملة النبي »

تُنظِّم وزارة الأوقاف ١٠٠٤ قافلة دعوية بمراكز الشباب خلال الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر ٢٠٢٦م، وذلك يوم الأربعاء الموافق ٩/٩/٢٠٢٦م، تحت عنوان: «معاملة النبي ﷺ مع الشباب»، في إطار مبادرة «صحح مفاهيمك»، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

مبادرة صحح مفاهيمك

وتأتي هذه القوافل في إطار الدور العلمي والدعوي والتثقيفي لوزارة الأوقاف، وحرصها على تعزيز مشاركتها المجتمعية والتواصل مع مختلف فئات المجتمع، والعمل على تصحيح المفاهيم ونشر الفكر الديني المستنير، من خلال مبادرة «صحح مفاهيمك»، وفي ضوء استراتيجية الوزارة القائمة على أربعة محاور رئيسة.

كما تأتي في إطار التعاون والتنسيق بين وزارتي الأوقاف والشباب والرياضة، وانطلاقًا من أهمية دور الشباب في نهضة المجتمع وبناء مستقبله، وضرورة تعزيز وعيهم بالقيم الدينية والوطنية والأخلاقية التي تسهم في بناء الشخصية المتوازنة والفاعلة.

وتهدف القوافل إلى إبراز منهج النبي ﷺ في التعامل مع الشباب، وما اتسم به من رحمة ورفق وحوار واحترام وتقدير، وإبراز نماذج من عنايته ﷺ بالشباب، وثقته بقدراتهم، وإسناده إليهم المهام والمسؤوليات، بما يعزز ثقتهم بأنفسهم، وينمي لديهم روح المسؤولية والانتماء، ويدفعهم إلى المشاركة الإيجابية في خدمة مجتمعهم ووطنهم.