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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أدعية صباحية قصيرة.. أفضل ما تبدأ به يومك

الدعاء
الدعاء
إيمان طلعت

أدعية صباحية قصيرة.. الدعاء من أفضل العبادات التى يتقرب منها المسلم إلى الله، فهو قوت للأرواح والقلوب وأفضل سلاح لدفع الشر قبل وقوعه، وحتى بعد وقوعه، كما أنه يشعر الإنسان بالراحة والطمأنينة، ويعد اعترافا من العبد بنعم الله عليه وشكره عليها، كما أنه يقوى صلته بربه، لذلك سنذكر فى السطور التالية أدعية صباحية قصيرة جامعة لكل خير.

أدعية صباحية قصيرة

(اللهم إني أسألك الهدى والتقى، والعفاف والغنى).

(رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ).

قال -تعالى-: (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ* صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ).

(رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ).

(رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ).

(رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَار).

اللهم تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ

(اللَّهمَّ لا سَهْلَ إلَّا ما جعَلْتَه سَهلًا وأنتَ تجعَلُ الحَزْنَ سَهلًا إذا شِئْتَ).

أجمل الأدعية القصيرة

اللهمّ يا منْ وزعت الأرزاق بفضلك وكرمك، وتنفس الصُبح بأمرك، ارزقنا خيري الدنيا والآخرة.

الله، الله ربي لا أشرك به شيئا

اللهم ارزقنا إجابة الدعاء وصلاح الأحوال.

اللهم في هذا الصباح سخّر لنا من الدنيا ما تعلم أنه خيرٌ لنا، واصرف عنا كل ما فيه شر لنا.

اللهم اجعل لنا من كل ضيق فرجاً، ومن كل هم مخرجاً، وارزقنا من حيث لا نحتسب.

رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني، يفقهوا قولي.

رب إني فوضتك أمري كله فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك.

اللهم رب السموات السبع، ورب العرش العظيم، اقض عنّا الدَّين، وأغنِنا من الفقر.

أدعية قصيرة للأبناء

اللهم بارك لي في ذريتي، واجعل كلَّ أبنائي من الصالحين المُصلحين.

اللهم يا رزاق، رزقتني أبنائي فاحفظهم لي من كل شر، اللهم احفظهم من الأمراض والأوجاع، اللهم احفظهم من الحسد والعين.

اللهم اجعل أبنائي من حفظة كتابك الكريم، وجنبهم الفتن، واجعلهم أحسن الناس خَلقاً وخُلقاً.

اللهم إني استودعك أبنائي يا من لا يغيب عن ناظره شيءٌ في الأرض ولا في السماء.

اللهم وفق أبنائي للهداية، واجعلهم مرضيين، هداة صالحين، لا ضالينَ ولا مُضلين.

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