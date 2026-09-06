حجز مالك كافيهات كورنيش المقطم على ذمة واقعة إسماعيل دولار

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة ، حجز رجل الأعمال باهي سليمان، 24 ساعة، بتهمة التحريض على البلطجة في قضية إسماعيل دولار، والتي وقعت داخل مجمع كافيهات بمنطقة المقطم.

تفاصيل القضية

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على رجل الأعمال باهي سليمان، بتهمة التحريض على البلطجة في قضية إسماعيل دولار، والتي وقعت داخل مجمع كافيهات بمنطقة المقطم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى خلافات نشبت داخل مجمع الكافيهات بمنطقة كورنيش المقطم، على خلفية نزاع بشأن القيمة الإيجارية ومحاولة قطع التيار الكهربائي عن أحد الكافيهات المستأجرة، وهي الواقعة التي أسفرت عن اتهامه وآخرين بالبلطجة، وإحالتهم إلى جهات التحقيق.