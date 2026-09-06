سبب عدم تطبيق نظام البكالوريا على الثلاث سنوات في الثانوية العامة

قال أسامة عبد الكريم، المتخصص في شؤون التعليم، إن اعتبار الصف الأول الثانوي مرحلة تأسيسية وعدم ضمه إلى نظام البكالوريا يرجع إلى عدة أسباب، أبرزها انتقال الطالب من المرحلة الإعدادية إلى مرحلة جديدة تتضمن مواد دراسية لم يسبق له دراستها بشكل مستقل.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية، مع سارة مجدي وروان أبو العينين ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد أن الطالب في الصف الأول الثانوي يتعرف على مواد جديدة، من بينها الكيمياء والأحياء والفلسفة والبرمجة، ما يستدعي منحه فرصة للتعرف على هذه المواد وتقييم قدراته قبل الانتقال إلى نظام البكالوريا.

وأشار عبد الكريم إلى أن تطبيق النظام على السنوات الثلاث قد يفرض ضغوطًا كبيرة على الأسرة المصرية والطالب، مضيفا أن نظام البكالوريا يتميز بعدة نقاط، أبرزها إتاحة فرص لتحسين الدرجات، وتقسيم المواد الدراسية على عامين بدلًا من تجميعها في عام دراسي واحد، فضلًا عن منح الطالب مرونة أكبر في الانتقال بين المسارات المختلفة.

وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم بدأت بالفعل في تدريب الموجهين على المناهج الجديدة، موضحًا أن فلسفة نظام البكالوريا تعتمد على الفهم والإبداع بدلًا من الحفظ والتلقين، مع تطوير نظام الأسئلة وزيادة نسبة الأسئلة المقالية.



