مفيش هوم سكولينج ولا تلاعب بالمصروفات|ماذا قررت التعليم لضمان انضباط المدارس الدولية؟

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تكثيف المتابعة الميدانية والفنية للمدارس الدولية ، للتأكد من إلتزامها بكافة الضوابط المنظمة للعملية التعليمية ، وخاصة ما يتعلق بما يلي :

-إلزام المدارس الدولية بالإلتزام بالمصروفات الدراسية القانونية وعدم فرض أي زيادات غير قانونية

-إلزام المدارس الدولية بالإلتزام بالكثافات الطلابية المصرح بها

-إلزام المدارس الدولية بالإلتزام بتدريس مواد الهوية القومية

- إلزام المدارس الدولية بالإلتزام بتفعيل دور التوجيه الفني في متابعة الأداء التعليمي والتربوي بها

-أن تتوافق جميع الفعاليات والاحتفالات المدرسية مع ثقافة المجتمع المصري وقيمه

-منع نظام الـ "هوم سكولينج"

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات أو تجاوزات يتم رصدها في أي من المدارس الدولية أو الخاصة خلال العام الدراسي الجديد 2027

وتنطلق الدراسة اليوم بجميع المدارس الدولية الموجودة على أرض مصر ، و أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هناك عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك التي تحظى بأولوية لدى الوزارة، وفي مقدمتها مصروفات المدارس الدولية ، حيث أكد الوزير على ضرورة الالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة للمصروفات الدراسية ونسب الزيادة المقررة

وألزم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المدارس الدولية بالإعلان عن المصروفات الدراسية المعتمدة للعام الدراسي الجديد على الموقع الإلكتروني الخاص بكل مدرسة قبل بداية شهر أغسطس 2026 لتمكين أولياء الأمور من الاطلاع عليها في الوقت المناسب.

وتطرق الوزير محمد عبد اللطيف لمواد الهوية الوطنية، وهي اللغة العربية، والتربية الدينية، والدراسات الاجتماعية، مشددًا على أن هذه المواد تمثل ركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب وترسيخ هويته الوطنية والثقافية.

وأوضح الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة تستهدف ضمان التطبيق السليم لمناهجها وتحقيق نواتج التعلم المستهدفة، بما يضمن حصول كل طالب على تعليم حقيقي يعكس مستواه الفعلي.

ترسيخ الهوية الوطنية داخل المدارس الدولية

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف كذلك على أهمية ترسيخ الهوية الوطنية داخل المدارس الدولية، مشيرا إلى ضرورة أن تتوافق جميع الفعاليات والاحتفالات المدرسية مع ثقافة المجتمع المصري وقيمه، وتنظيم احتفالات بالمناسبات والأعياد الرسمية للدولة، كما وجه بأن تتضمن الاحتفالات المدرسية، وفي مقدمتها احتفالات انتصارات أكتوبر، برامج وأنشطة تعزز قيم الانتماء والولاء والوطنية، بما يسهم في تنمية الوعي الوطني لدى الطلاب وترسيخ ارتباطهم بتاريخ وطنهم وإنجازاته.

اعتماد وختم الشهادات الدولية من خلال وزارة التربية والتعليم

وأشار الوزير إلى القرار الذي أصدرته الوزارة بشأن اعتماد وختم الشهادات الدولية من خلال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدًا أن هذا الإجراء أسهم في تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية والإدارية عن أولياء الأمور، في إطار توجه الوزارة نحو تطوير الخدمات المقدمة لهم.

وزير التعليم: نظام "هوم سكولينج" مخالف ولم نرخص لأي مدرسة دولية بتطبيقه

وفيما يتعلق بنظام "هوم سكولينج"، أكد الوزير أنه مخالف ولم يصدر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أي قرار أو ترخيص متعلق بهذا النظام داخل جمهورية مصر العربية، مشيرا إلى أهمية تطبيق الأنظمة التعليمية المعتمدة فقط والتزام الطلاب بالحضور الفعلي في المدارس باعتباره أحد الضوابط الأساسية للعملية التعليمية.

وأكد الوزير، على ضرورة التعاون مع الوزارة في مواجهة أي ممارسات أو مفاهيم مغلوطة تتعلق بهذا الأمر، وتوعية أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء أي كيانات تزعم وجود نظام "هوم سكولينج" بالمدارس.

حظر قبول تحويل طلاب 3 ثانوي للمدارس الدولية اعتبارًا من العام الدراسي المقبل

كما أكد الوزير على الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة لتحويلات الطلاب بين الأنظمة التعليمية المختلفة، مؤكدًا على حظر قبول تحويل طلاب الصف الثالث الثانوي، اعتبارًا من بداية العام الدراسي 2026 / 2027، إلى المدارس الدولية، كما يُعد العام الدراسي 2026 / 2027 هو العام الأخير لقبول تحويلات طلاب الصف الثاني الثانوي إلى المدارس الدولية، ويقتصر التحويل بعد ذلك إلى المرحلة الثانوية بالمدارس الدولية على الطلاب المتقدمين للالتحاق بالصف الأول الثانوي فقط اعتبارًا من العام الدراسي 2027 / 2028.