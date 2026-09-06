فستان جذاب.. ليلى علوي تخطف الأنظار بظهورها

نشرت الفنانة ليلى علوي، صور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقة.

إطلالة ليلى علوي

وأطلت ليلى علوي، مرتديه فستان لافت باللون الأسود مع تصميم جذاب من الخصر باللون الأبيض والذهبي ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت ليلى علوي، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة انسيابية وناعمة تبرز جمالها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد ليلى علوي، في المكياج على اللون الذهبي والبني للعيون ليبرز جمالها، كما اختارت أحمر الشفاه باللون الاحمر الناعم ليبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة ليلى علوي