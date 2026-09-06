شكلها مختلف.. ريا أبي راشد تبهر متابعيها

نشرت الإعلامية ريا أبي راشد، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافتة.

إطلالة ريا أبي راشد

وأطلت ريا أبي راشد، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون الأبيض، وجاء الفستان بتصميم ناعم ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد ريا أبي راشد، في المكياج على اللون البني الناعم مع الرموش السوداء لتبرز جمال عيونها، كما اختارت أحمر الشفاه باللون البيج الناعم ليبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت ريا أبي راشد، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ونعرض لكم صور الإعلامية ريا أبي راشد