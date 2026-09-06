مدرب بطل جيبوتي يتحدّى الزمالك: قادرون على تحقيق المفاجأة والتأهل بدوري الأبطال

أكد مدرب فريق إي إس بورت الجيبوتي أن فريقه لا يزال يمتلك فرصة لتحقيق المفاجأة أمام الزمالك والاستمرار في مشواره ببطولة دوري أبطال إفريقيا.



وقال مدرب الفريق في تصريحات خاصة عبر برنامج "مودرن سبورتس" تقديم الإعلامي هاني حتحوت على قناة "modern mti" إن مواجهة الزمالك لم تكن سهلة، خاصة أن القرعة وضعتهم أمام فريق كبير يمتلك تاريخًا وخبرة كبيرة في البطولة.

وأضاف: «لم نملك الحظ في القرعة بمواجهة فريق بحجم الزمالك، ولكن النتيجة كانت جيدة في المباراة الأولى».

وتابع: «قادرون على تسجيل أكثر من هدفين، وكرة القدم بها الكثير من المفاجآت وكل شيء وارد».

واختتم تصريحاته مؤكدًا: «يمكننا تحقيق مفاجأة والفوز على الزمالك والاستمرار في رحلتنا بدوري أبطال إفريقيا».