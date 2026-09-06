كواليس تعنيف معتمد جمال للاعبي الزمالك رغم الفوز على بطل جيبوتي

قال الإعلامي خالد الغندور إن معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، عنف لاعبي الفريق رغم الفوز على إيه إس بورت الجيبوتي بنتيجة 2-1، في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، مؤكدا عدم رضاه عن بعض الأمور التي ظهرت خلال اللقاء رغم تحقيق الانتصار.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور :"وشعر معتمد جمال بحالة من الاستعراض لدى بعض لاعبي الزمالك خلال المباراة، وهو ما أثار غضبه، خاصة أنه كان يتطلع لتحقيق نتيجة كبيرة وتاريخية أمام بطل جيبوتي".

وواصل :"وحذر معتمد لاعبي الزمالك من تكرار هذه الطريقة في التعامل مع المباريات، مطالبًا إياهم بضرورة التركيز والجدية واستغلال الفرص، والعمل على تصحيح الأخطاء التي ظهرت في لقاء الذهاب".

وأكمل :"من جانبه عاتب أعضاء الجهاز الفني اللاعبين بسبب النتيجة غير المرضية، خاصة أن الهدف من اللقاء كان الخروج بنتيجة كبيرة لضمان التأهل، ومنح اللاعبين الأساسيين راحة في مباراة العودة".

واختتم :"وجه بعض اللاعبين اللوم فيما بينهم بسبب الاستهتار بالمنافس وعدم تسجيل الأهداف من الفرص التي سنحت لهم".