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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

21 يومًا فقط .. المدير الرياضي لإي إس بورت يكشف كواليس الاستعداد لمواجهة الزمالك

الزمالك
الزمالك
علا محمد

كشف المدير الرياضي لنادي إي إس بورت الجيبوتي عن الصعوبات التي واجهت فريقه قبل مواجهة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أن الجهاز الفني لم يحصل على الوقت الكافي لإعداد اللاعبين.


وقال في تصريحات عبر برنامج مودرن سبورتس تقديم الإعلامي هاني حتحوت على قناة"modern mti": «المدرب جهز الفريق خلال 21 يومًا فقط قبل مواجهة الزمالك، ولدينا أيضًا 9 لاعبين ضمن صفوف منتخب جيبوتي».


وأضاف: «الفترة لم تكن كافية أمام المدرب من أجل تجهيز الفريق لملاقاة الزمالك، ولكن لدينا حلم من أجل صناعة المفاجآت».


وأوضح المدير الرياضي أن فريقه يسعى لتطوير عدد من الأمور قبل مباراة الإياب أمام الزمالك، من أجل تقديم مستوى أفضل.


كما تحدث عن إقامة المباراة في القاهرة، قائلًا: «ملاعبنا لا تزال تحت الإنشاء، ولذلك كانت لدينا الفرصة للعب في القاهرة، وإذا نجحنا في بلوغ الدور المقبل يمكننا اللعب في جيبوتي».


واختتم: «لدينا تاريخ مشترك مع مصر، ونتمنى أن نواصل رحلتنا ونكتب المزيد من التاريخ».

المدير الرياضي لنادي إي إس بورت الجيبوتي الزمالك دوري أبطال إفريقيا الإعلامي هاني حتحوت

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