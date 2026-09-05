تكريم بشري بمهرجان ظفار السينمائي في عمان

تكرم ادارة مهرجان ظفار السينمائي الدولي السينمائي النجمة بشري في دورته الثانية والتي تنطلق غدا الأحد ٦ من شهر سبتمبر وتختتم فعالياته يوم ٩ من الشهر نفسه.

وتعكف بشري حاليا علي التحضير لمفاجأة لكل محبيها حيث انتهت من تسجيل مجموعة من الاغاني لطرحها علي طريقة السينجل تتعاون خلالها مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعيين ومن المقرر طرح أولي الاغاني خلال أيام قليلة.

وتنطلق أعمال المهرجان مساء غدا بحفل الافتتاح الرسمي الذي يستضيفه مجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة.

وتتضمن الأجندة البرامجية للمهرجان حزمة متكاملة من الفعاليات المصاحبة، تشمل ورشاً تدريبية متخصصة في التصوير السينمائي وورشة توظيف الحكاية الشعبية في السينما للحكواتية ثمنة الجندل، وكذلك عروضاً سينمائية جماهيرية في «سينما بوليس»، إلى جانب جلسة حوارية بعنوان «سيرة ومسيرة» مع الفنانة المصرية بشرى يدير الجلسة الإعلامي د. أحمد آل عثمان، وجولة سياحية استكشافية للوفود المشاركة.