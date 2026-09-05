محمود الهباش: العقوبات على المستوطنين خطوة جيدة لكنها لا تكفي

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وبريطانيا على مستوطنين ارتكبوا أعمالًا في الضفة الغربية تعد أمرًا جيدًا، لكنها لا تكفي.

وأضاف خلال مداخلة مع قناة الحدث من رام الله، أن هناك إجراءات وقوانين وسياسات دولية يجب اتخاذها لحماية القانون الدولي وحماية الشرعية الدولية.

وأوضح أن هذه الإجراءات يمكن أن تتم على مستوى الدول بشكل منفرد، أو على مستوى المجموعات الدولية، أو حتى على مستوى مجلس الأمن.

وأكد الهباش، أن اتخاذ القرارات دون تطبيقها على أرض الواقع لا يكفي، مشددًا على أن العالم يتجه بتسارع نحو الدمار، لأن غياب القانون يعني عالمًا لا مكان فيه للعدل والقانون.