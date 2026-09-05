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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمود الهباش: أكثر من 1000 قرار دولي بشأن القضية الفلسطينية لم يُطبق منها شيء

القضية الفلسطينية
القضية الفلسطينية
شيماء جمال

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الشرعية الدولية أصبحت ضحية للسياسة الأمريكية المنحازة لإسرائيل، معتبرًا أن هذه السياسة تعتمد على منطق القوة وليس العدل والقانون.

وأضاف الهباش، خلال مداخلة مع قناة “الحدث” من رام الله، إن الشرعية الدولية أصبحت مجرد كلمة أو شعار يرفع، لكنه لا يطبق على أرض الواقع، وتساءل عن جدوى الحديث عن الشرعية الدولية إذا لم يتم تطبيقها.

وأوضح أن أكثر من ألف قرار صدر من الشرعية الدولية بشأن القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن هذه القرارات لم يطبق منها شيء، ومشددًا على أن الفلسطينيين لا يريدون مجرد قرارات لا تجد طريقًا إلى التنفيذ.

وذكر أن المطلوب هو اتخاذ إجراءات وقوانين وسياسات دولية، سواء على مستوى الدول بشكل منفرد أو على مستوى المجموعات الدولية أو مجلس الأمن، من أجل حماية القانون الدولي والشرعية الدولية.

الهباش القضية الفلسطينية رام الله الشرعية الدولية

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