بسبب خلافات الجيرة.. القبض على طرفي مشاجرة بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى على أسرته بالضرب والسب ومنعهم من الخروج من المنزل بالبحيرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 30/ أغسطس المنقضى حدثت مشادة كلامية بدائرة مركز الرحمانية بين طرف أول : (زوجة القائم على النشر )، وطرف ثان : (أحد الأشخاص وزوجته)، جميعهم مقيمين بدائرة المركز، لخلافات بينهم حول الجيرة قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالسب، وقام الطرف الثانى بنزع شرفات منزل الأولى بإستخدام عصا خشبية.

وأمكن ضبط الطرفين، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.





