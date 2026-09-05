سقوط عصابة نصبت على مواطنين بزعم إستثمار أموالهم فى تداول الأسهم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام تشكيل عصابى يضم ( 9 عناصر إجرامية "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول "– مقيمون بنطاق عدة محافظات) تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم عن طريق إستقطابهم من خلال أحد تطبيقات التواصل الإجتماعى لإستثمار أموالهم فى تداول الأسهم عبر شبكة الإنترنت ، والإشتراك فى باقات متفاوته وتحصيل قيمتها منهم عبر وسائل الدفع الإلكترونى مقابل حصولهم على أرباح ، وحال مطالبة المجنى عيلهم بالأرباح يقوموا بالتهرب من سدادها ورفضهم رد أصل المبالغ المستولى عليها ، وقيامهم عقب ذلك بتحويل تلك الأموال لعملات رقمية مشفرة وإرسالها للعنصر الأجنبى (المتواجد خارج البلاد) مقابل تقاضيهم نسبة من تلك الأموال.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم ضبطهم ، وبحوزتهم (46 هاتف محمول – 108 شريحة هاتف محمول مفعل على عدد منها محافظ مالية إلكترونية – تابلت – 3 أجهزة كمبيوتر محمول "لاب توب "بفحصهم تبين إحتوائهم دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى"- عدد 7 محافظ لعملات رقمية مشفرة)، وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم عدد 26 واقعة بذات الأسلوب ، هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من (4 مليون جنيه) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.









