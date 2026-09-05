خلافات عائلية تتحول إلى مشاجرة بسلاح أبيض في الفيوم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بالفيوم.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 15 أغسطس المنقضى تبلغ لقسم شرطة أول الفيوم من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص "مصاب بجروح قطعية متفرقة بالجسم") وبسؤاله قرر بحدوث مشادة كلامية بين والده وبين المشكو فى حقه "زوج شقيقته" لخلافات أسرية بينهم ولدى قيامه بالتدخل لفض بينهما قام المشكو فى حقه بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بإستخدام "سلاح أبيض".

أمكن تحديد وضبط المشكو فـى حقه (موظف – مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم) .. وبمواجهته نفى ما نُسب إليه وإتهم الشاكى بالتعدى عليه وزوجته بالضرب وقيامه بإحداث إصابة نفسه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.