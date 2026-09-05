بعد حكم الإعدام.. تفاصيل قضية سارة خليفة في تصنيع المخدرات وهتــ.ك العرض

أسدلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالقاهرة الجديدة، الستار على قضية تصنيع المخدرات الكبرى والمتهمة فهيا المنتجة الفنية سارة خليفة وآخرون بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة.

وقضت المحكمة بالإعدام شنقًا على سارة خليفة وعدد من المتهمين، بعد إحالة أوراقهم إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي، فيما أصدرت أحكامًا متفاوتة بحق باقي المتهمين، بين السجن المؤبد والبراءة، وفقًا لمنطوق الحكم.

بداية سقوط سارة خليفة

بدأت تفاصيل القضية عقب ورود معلومات إلى الأجهزة الأمنية بشأن نشاط إجرامي يتعلق بجلب مواد تستخدم في تصنيع المواد المخدرة، وتصنيعها وترويجها، لتبدأ الجهات المختصة عمليات الفحص والتحري التي انتهت إلى تحديد عدد من المتهمين، من بينهم سارة خليفة.

وكشفت التحقيقات عن اتهام المتهمين بتكوين تشكيل إجرامي منظم، اضطلع أفراده بأدوار مختلفة في جلب المواد الخام، وتصنيع المواد المخدرة وتخزينها تمهيدًا لترويجها والاتجار بها.

وحسب ما ورد في التحقيقات وأوراق القضية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والمواد الخام المستخدمة في تصنيعها، إلى جانب أدوات ومستلزمات مرتبطة بعمليات التصنيع.

ترحيل سارة خليفة

ورحلت الأجهزة الأمنية المنتجة الفنية سارة خليفة إلى سجن النساء، عقب صدور حكم محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، بالإعدام شنقًا بحقها، على خلفية اتهامها في قضية تصنيع المواد المخدرة والاتجار بها.

لحظات مؤثرة عقب النطق بالحكم على سارة خليفة

وعقب صدور الحكم، دخلت سارة خليفة في حالة من الانهيار داخل قفص الاتهام، قبل أن تتخذ الأجهزة الأمنية الإجراءات اللازمة لترحيلها إلى سجن النساء، لتنفيذ قرار حبسها على ذمة القضية واستكمال.

تفاصيل القضية

قالت النيابة العامة، خلال مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في القاهرة الجديدة أثناء نظر جلسة محاكمة سارة خليفة المتهمة بالاعتداء على شاب، إن المتهمة اعترفت في تحقيقات النيابة العامة بتفاصيل الواقعة، بينما أكد المجني عليه على أقوال المتهمة، مضيفا أن المتهمة مارست معه كل أنواع العذاب.

وكشف ممثل النيابة العامة أن المتهمة الأولى، سارة خليفة، ظهرت أمام الجميع بصورة مغايرة لحقيقتها، إلا أن الوقائع – حسب وصفه – كشفت عن دورها في قيادة تشكيل ضم باقي المتهمين، ارتكبوا جريمة التعدي على المجني عليه بدنيًا ونفسيًا.

وطالب دفاع سارة خليفة بتغيير قيد ووصف الاتهام الموجه للمتهمين بشأن المواد المخدرة المضبوطة، بعد قرار عدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية بشأن جداول المخدرات.

وأكد دفاع المتهمين في قضية سارة خليفة، أن ما ورد بالتحقيقات بشأن وجود اتصال هاتفي منسوب لموكليه لا يعد دليلًا على تورطهم في الواقعة، موضحًا أن الاتصال المذكور – والمرفق ضمن الأحراز – يتعلق بأعمال خاصة في مجال العقارات، ولا يمت للواقعة محل الاتهام بصلة.

وأضاف الدفاع أن هواتف المتهمين لم يضبط بها أي محتوى أو تسجيلات تفيد اشتراكهم أو تورطهم في الجريمة، مشددًا على خلو الأوراق من دليل فني أو مادي قاطع يدين موكليه.

ودفع الدفاع بانتفاء تعاطي المتهمين للمواد المخدرة من الأساس، مطالبًا ببطلان التحريات لعدم جديتها واعتمادها على أقوال مرسلة لا تسندها أدلة يقينية، الأمر الذي يُبطل ما بني عليها من إجراءات.