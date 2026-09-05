قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماذا يحدث للقلب عند تدخين السجائر
زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لوقف هجماتها على موسكو حتى الإثنين المقبل
نشأت الديهى: هل يمكن أن نجد لدينا ثقافة الإبلاغ عن قطع شجرة أو الاعتداء عليها؟
الدوري السعودي.. اتحاد جدة يتفوق علي النصر 2-1 في الشوط الأول
أسعار الذهب اليوم في مصر
بعد حكم الإعدام.. تفاصيل قضية سارة خليفة في تصنيع المخدرات وهتــ.ك العرض
الأمم المتحدة: علاج أضرار تجارة الرقيق يحتاج حلولا شاملة تتجاوز التعويضات المالية
كذابة.. يوسف الحسيني: رصد الإخوانية تعتمد على شحن المواطنين واستغلال مشاعر الاستياء
لوريان يفوز على لانس بهدف نظيف في الدوري الفرنسي
وثق المشهد بهاتفه.. سفير أمريكا يرصد وصول المستوطنين خلال زيارته للضفة
الفراخ بـ65 جنيه.. اتحاد منتجي الدواجن يحذر: 10 جنيه خسائر في الكيلو
الرئيس الروسي يدشن خطا نفطيا جديدا لتعزيز النقل عبر القطب الشمالي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بعد حكم الإعدام.. تفاصيل قضية سارة خليفة في تصنيع المخدرات وهتــ.ك العرض

سارة خليفة
سارة خليفة
رامي المهدي

أسدلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالقاهرة الجديدة، الستار على قضية تصنيع المخدرات الكبرى والمتهمة فهيا المنتجة الفنية سارة خليفة وآخرون بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة.

وقضت المحكمة بالإعدام شنقًا على سارة خليفة وعدد من المتهمين، بعد إحالة أوراقهم إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي، فيما أصدرت أحكامًا متفاوتة بحق باقي المتهمين، بين السجن المؤبد والبراءة، وفقًا لمنطوق الحكم.

بداية سقوط سارة خليفة

 بدأت تفاصيل القضية عقب ورود معلومات إلى الأجهزة الأمنية بشأن نشاط إجرامي يتعلق بجلب مواد تستخدم في تصنيع المواد المخدرة، وتصنيعها وترويجها، لتبدأ الجهات المختصة عمليات الفحص والتحري التي انتهت إلى تحديد عدد من المتهمين، من بينهم سارة خليفة.

وكشفت التحقيقات عن اتهام المتهمين بتكوين تشكيل إجرامي منظم، اضطلع أفراده بأدوار مختلفة في جلب المواد الخام، وتصنيع المواد المخدرة وتخزينها تمهيدًا لترويجها والاتجار بها. 

 وحسب ما ورد في التحقيقات وأوراق القضية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والمواد الخام المستخدمة في تصنيعها، إلى جانب أدوات ومستلزمات مرتبطة بعمليات التصنيع.

ترحيل سارة خليفة

ورحلت الأجهزة الأمنية المنتجة الفنية سارة خليفة إلى سجن النساء، عقب صدور حكم محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، بالإعدام شنقًا بحقها، على خلفية اتهامها في قضية تصنيع المواد المخدرة والاتجار بها.

لحظات مؤثرة عقب النطق بالحكم على سارة خليفة

وعقب صدور الحكم، دخلت سارة خليفة في حالة من الانهيار داخل قفص الاتهام، قبل أن تتخذ الأجهزة الأمنية الإجراءات اللازمة لترحيلها إلى سجن النساء، لتنفيذ قرار حبسها على ذمة القضية واستكمال.

تفاصيل القضية 

قالت النيابة العامة، خلال مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في القاهرة الجديدة أثناء نظر جلسة محاكمة سارة خليفة المتهمة بالاعتداء على شاب، إن المتهمة اعترفت في تحقيقات النيابة العامة بتفاصيل الواقعة، بينما أكد المجني عليه على أقوال المتهمة، مضيفا أن المتهمة مارست معه كل أنواع العذاب.

وكشف ممثل النيابة العامة أن المتهمة الأولى، سارة خليفة، ظهرت أمام الجميع بصورة مغايرة لحقيقتها، إلا أن الوقائع – حسب وصفه – كشفت عن دورها في قيادة تشكيل ضم باقي المتهمين، ارتكبوا جريمة التعدي على المجني عليه بدنيًا ونفسيًا.

وطالب دفاع سارة خليفة بتغيير قيد ووصف الاتهام الموجه للمتهمين بشأن المواد المخدرة المضبوطة، بعد قرار عدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية بشأن جداول المخدرات.

وأكد دفاع المتهمين في قضية سارة خليفة، أن ما ورد بالتحقيقات بشأن وجود اتصال هاتفي منسوب لموكليه لا يعد دليلًا على تورطهم في الواقعة، موضحًا أن الاتصال المذكور – والمرفق ضمن الأحراز – يتعلق بأعمال خاصة في مجال العقارات، ولا يمت للواقعة محل الاتهام بصلة.

وأضاف الدفاع أن هواتف المتهمين لم يضبط بها أي محتوى أو تسجيلات تفيد اشتراكهم أو تورطهم في الجريمة، مشددًا على خلو الأوراق من دليل فني أو مادي قاطع يدين موكليه.

ودفع الدفاع بانتفاء تعاطي المتهمين للمواد المخدرة من الأساس، مطالبًا ببطلان التحريات لعدم جديتها واعتمادها على أقوال مرسلة لا تسندها أدلة يقينية، الأمر الذي يُبطل ما بني عليها من إجراءات.

جنايات القاهرة سارة خليفة المنتجة الفنية سارة خليفة تصنيع المخدرات الكبرى تصنيع المخدرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

800 جنيه.. خسائر كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. رابط الاستعلام برقم الجلوس

سارة خليفة

في قضية تصنيع المخدرات الكبرى.. إعدام سارة خليفة و12 والمؤبد لـ 9 آخرين بالتجمع

ساره خليفة في القفص

الطريق إلى عشماوي.. ماذا تبقى في رحلة سارة خليفة للافلات من حبلة المشنقة؟

الزمالك

بالمستند.. عامر العمايرة يفجر مفاجأة بشأن عقوبة إيقاف قيد الزمالك

سعر الذهب

سعر الذهب في الصاغة الآن

سارة خليفة

بعد إحالتها للمفتي.. وصول سارة خليفة للمحكمة لنظر الحكم بقضية تصنيع المخدرات

امام عاشور

عموتة يجهز مفاجأة لإمام عاشور.. مركز جديد مع الأهلي

ترشيحاتنا

البنك المركزي

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ 115 مليار جنيه غدا

العملات العربية

بدون تغيير.. أسعار العملات العربية اليوم السبت 5 سبتمبر

ارتفاع أسعار الوقود في أوروبا يهدد بزيادة الضغوط التضخمية مع نقص قدرات التكرير

ارتفاع أسعار الوقود في أوروبا يهدد بزيادة الضغوط التضخمية مع نقص قدرات التكرير

بالصور

أسعار مازدا 3 موديل 2015 المستعملة في مصر

مازدا 3 موديل 2015
مازدا 3 موديل 2015
مازدا 3 موديل 2015

استدعاء سعودي لسيارات كيا تيلورايد 2025.. لهذا السبب

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

أبرزهم ليلى علوي وقصي خولي.. نجوم الفن فى حفل توزيع الجوائز «موريكس دور 2026»

حفل موركس دور 2026
حفل موركس دور 2026
حفل موركس دور 2026

10 أصوات تصدر من السيارة وتكشف وجود مشكلة.. لا تتجاهلها

أصوات تصدر من السيارة
أصوات تصدر من السيارة
أصوات تصدر من السيارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

المزيد