انتشال جثة شاب من ترعة الكلابية أمام قرية الجبلاو في قنا

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بقنا، من انتشال جثة شاب غارق في ترعة الكلابية أمام قرية الجبلاو التابعة لمركز قنا.



تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد انتشال جثة شاب في العشرينات من عمره، من ترعة الكلابية أمام قرية الجبلاو.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

من جانبها تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية الشاب الغارق.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.