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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تموين قنا: ضبط 136عبوة غذائية و300 عبوة مخصبات زراعية فاسدة قبل بيعها بالأسواق

مضبوطات تموينية
مضبوطات تموينية
يوسف رجب

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، تحت إشراف حسن القط، وكيل وزارة التموين، حملة رقابية مكبرة، بالتنسيق بين إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، وإدارة المراجعة والحوكمة، وبالاشتراك مع الهيئة العامة لسلامة الغذاء.

وأسفرت جهود الحملة، عن ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية والمستلزمات الزراعية منتهية الصلاحية قبل ترويجها وتداولها بالأسواق، شملت ضبط 136 عبوة مواد غذائية متنوعة، وكرتونتين من أسماك الرنجة، بالإضافة إلى 300 عبوة مخصبات زراعية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام.

وعلى الفور، تم التحفظ الكامل على المضبوطات، وتحرير المحاضر القانونية اللازمة ضد المخالفين وإحالتها إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

من جانبه وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بتكثيف الرقابة الميدانية والتفتيش المستمر على كافة الأسواق والأنشطة التجارية ومنافذ بيع السلع والمستلزمات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لضمان سلامة الأغذية والمنتجات المعروضة للمواطنين.

وأكد محافظ قنا، ضرورة التصدي لكافة صور الغش التجاري ومحاولات تداول السلع الفاسدة، حمايةً للصحة العامة وفرضاً لسيادة القانون.

قنا مديرية التموين وزارة التموين الهيئة العامة لسلامة الغذاء المستلزمات الزراعية تموين قنا أخبار قنا

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