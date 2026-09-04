محافظ قنا يوجه بدعم الطلاب الفائزين في تحدي القراءة العربي

أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، أن النهوض بالخدمات الثقافية والتعليمية وبناء الإنسان يأتي على رأس أولويات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مشيراً إلى أن دعم الطلاب المتميزين والنوابغ في مختلف المسابقات، مثل مسابقة "تحدي القراءة العربي"، هو الاستثمار الحقيقي في مستقبل الوطن.

وأشار محافظ قنا، إلى أن المحافظة تشهد حراكاً تنموياً وثقافياً متكاملاً يستهدف بناء الإنسان والتوسع في شتى القطاعات الخدمية، مشيراً إلى أن مؤسساتنا التنويرية، وفي مقدمتها مكتبة مصر العامة بقنا، تلعب دوراً محورياً في دعم حركة الفكر والابتكار واكتشاف النوابغ من أبنائنا الطلاب.

وفي السياق، عقد اللواء عبد الله عاشور، السكرتير العام للمحافظة، اجتماعاً تنسيقياً مع أعضاء لجنة تسيير الأعمال بمكتبة مصر العامة بقنا، لمناقشة وضع اللوائح التنظيمية، واعتماد رسوم الاشتراكات، وتنظيم سير العمل الإداري، لتحسين الخدمات المقدمة للجمهور.

ناقش الاجتماع، التصديق على التعديلات الخاصة باللائحة المالية للخدمات المقدمة بمكتبة مصر العامة بقنا، ولائحة تنظيم العمل الداخلية بالنسبة لموظفي المكتبة من العاملين بنظام اليومية، وتعديل أسعار إيجار القاعات للجهات والهيئات الخارجية،كما تم استعراض إيرادات المكتبة والكافتيريا عن شهر أغسطس 2026.

كما كلف السكرتير العام، ممثلي مديرية التربية والتعليم ومنطقة قنا الأزهرية بإعداد كشوف بأسماء الطلاب الفائزين في مسابقة "تحدي القراءة العربي"، موجهاً بتجديد كارنيهات المكتبة مجاناً للطلاب الفائزين في المسابقة والذين يمتلكون كارنيهات سارية، الأمر الذي يمثل خطوة متميزة نحو تكريم تفوقهم ودعم استمرارية القراءة والاطلاع الثقافي لديهم.

شهد الاجتماع كل من: حمدي حسين، مدير الشؤون المالية والإدارية بالمحافظة، والدكتورة دعاء كمال البري، مدير مكتبة مصر العامة بقنا، وفواز نصر الدين، مدير إدارة الكتب والمكتبات بمنطقة قنا الأزهرية، وعبد الراضي أبو النجا، مدير إدارة الحسابات، وسومية عبد الفتاح، مدير عام الشؤون التنفيذية بمديرية قنا التعليمية، وشيرين محمد يوسف، نائب مدير المكتبة.



