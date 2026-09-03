قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عشرات الحوثيين بين قتيل وجريح.. الجيش اليمني: إحباط هجوم غربي تعز وإسقاط 3 مسيرات
ترامب : عودة مستويات عبور النفط لمضيق هرمز إلى ما كانت عليه قبل الحرب
أصعب سباق مع الزمن.. 24 ساعة من البحث عن الطفل أيوب في بئر عمقه 80 مترًا تحت الأرض بالجزائر
15 مليون جنيه.. الأوقاف تصرف دفعة جديدة من القرض الحسن قبل العام الدراسي
مصطفى بكري : الرئيس السيسي وجه الحكومة بمصارحة المصريين وكشف الحقائق
الوطنية : احترافية ماسبيرو في تغطية زيارة الرئيس الصيني تعكس قوة الإعلام الوطني
بعد خطوبته لـ هند مدحت | البلوجر محمد مكاوي يكشف حقيقة خيانة أم ابنه
آخر موعد لتظلمات بطاقة التموين.. كيف تقدم والأوراق المطلوبة؟
بأي لغة سيحاسب الإنسان يوم القيامة؟.. عالم أزهري يكشف مفاجأة
وزير الدفاع الأوكراني : كييف بحاجة إلى 27 مليار دولار إضافية لمواجهة روسيا
بروتوكول تعاون بين دار الإفتاء والهيئة القبطية الإنجيلية لمواجهة التطرف وخطابات الكراهية
بسبب خلافات الجيرة.. القبض على طرفى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالبحر الأحمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لإرتقائهم بالخدمات.. صحة قنا تُكرم متميزي الفرق الطبية بوحدات الرعاية الأساسية

تكريم المتميزين بصحة قنا
تكريم المتميزين بصحة قنا
يوسف رجب

كرم الدكتور عصام نبيل محمد، وكيل وزارة الصحة بقنا، والدكتور محمود عمر، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة بقطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة بوزارة الصحة والسكان، عدد من أعضاء الفرق الطبية المتميزين بوحدات الرعاية الأساسية التابعة للمديرية، فى أداء مهامهم خلال الفترة الأخيرة، بحضور الدكتورة إيناس فاروق، مديرة إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، وعدد من مديري الإدارات الصحية.
 

جاءت فعاليات التكريم عقب الزيارة التى أجراها الفريق الوزاري بقيادة الدكتور محمود عمر رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة بقطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة بوزارة الصحة والسكان، والفريق المرافق له، لعدد من الوحدات الصحية بمراكز محافظة قنا.

وشمل التكريم عدداً من أعضاء الفريق الطبي من الأطباء وهيئة التمريض والفرق المعاونة، تقديراً لما قدموه من جهود في إنتظام العمل داخل الوحدات الصحية والحرص على تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بكفاءة، والإلتزام بمتابعة احتياجات المترددين وتحسين جودة الخدمات المقدمة، إلى جانب المشاركة الفعالة في تنفيذ المبادرات الصحية وبرامج الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة.

وخلال التكريم، أشاد الدكتور عصام نبيل، وكيل وزارة الصحة بقنا، بالجهود التي يبذلها المكرمون وحرصهم على أداء مهامهم بصورة متميزة، مؤكداً أن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية فى تطوير منظومة الرعاية الصحية، وأن دعم وتقدير المتميزين يأتى في إطار حرص المديرية على تشجيع جميع الفرق الطبية على مواصلة العطاء وتحسين  الأداء لهم.

كما وجه وكيل وزارة الصحة بقنا، التقدير لأعضاء الفرق الطبية المكرمين، وحثهم على الإستمرار في بذل المزيد من الجهد والإلتزام بتقديم خدمة صحية تليق بالمواطنين، كما جرى توجيه الشكر لمديري الإدارات الصحية التي تتبعها الوحدات المُكرمة، تقديراً لدورهم في متابعة إنتظام العمل ودعم الفرق الطبية وتحسين الأداء داخل الوحدات الصحية.
 

وأشار وكيل وزارة الصحة بقنا، إلى أن التكريم جاء انطلاقاً من حرص مديرية الشؤون الصحية بقنا على دعم وتحفيز الكوادر الطبية المتميزة وتشجيع النماذج الإيجابية داخل المنشآت الصحية المختلفة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

قنا صحة قنا وزارة الصحة الفرق الطبية أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الذهب يُعاود الارتفاع.. قفزة جديدة لعيار 21 في مصر

هبة مجدي

بعد تعافي هبة مجدي.. هذه الأشياء تزيد احتمالات الإصابة بالسرطان

سعر الذهب

1000 جنيه في يوم واحد.. ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

ابنة نجلاء فتحي

طلاق ابنة نجلاء فتحي سبب موتها.. هل يسبب الحزن الوفاة؟

ليل محمد صلاح

احتفال عائلي بقدوم مولود جديد لمحمد صلاح.. شقيقة زوجته: «خالتو للمرة السابعة»

صبري نخنوخ

كواليس التحقيقات مع صبري نخنوخ في حيازة قطع أثرية.. والخادمة تكشف ما حدث ليلة المداهمة

قطع المياه

الجمعة... قطع المياه عن عدد من المناطق بالهرم وفيصل بالجيزة

محمد صلاح

أبو البنات جاب ولد.. أسرار وصور من حياة محمد صلاح العائلية |شاهد

ترشيحاتنا

البيع بجلسة المزاد العلني لسيارات

7ر13 مليون جنيه حصيلة بيع بضائع وسيارات جمارك القاهرة وسفاجا وأسوان في مزاد علني

تكريم المتميزين بصحة قنا

لإرتقائهم بالخدمات.. صحة قنا تُكرم متميزي الفرق الطبية بوحدات الرعاية الأساسية

رئيس جامعة قنا

تشكيل لجنة لإعداد نماذج تقييم الأمن والسلامة بجامعة قنا

بالصور

بعد خطوبته لـ هند مدحت | البلوجر محمد مكاوي يكشف حقيقة خيانة أم ابنه

خطوبة محمد مكاوي
خطوبة محمد مكاوي
خطوبة محمد مكاوي

علاقته ببكتريا الأمعاء والعصب الحائر .. أبرز أسباب الشعور بالانتفاخ بعد تناول الطعام

أسباب الشعور بالإنتفاخ بعد تناول الطعام
أسباب الشعور بالإنتفاخ بعد تناول الطعام
أسباب الشعور بالإنتفاخ بعد تناول الطعام

هبة مجدي خفت .. اعرف كلمة السر في التعافي من السرطان

هبة مجدي
هبة مجدي
هبة مجدي

3 أفكار لانش بوكس للأطفال مع بداية الدراسة.. وصفات سهلة ولذيذة في دقائق

أفكار لانش بوكس للأطفال مع بداية الدراسة
أفكار لانش بوكس للأطفال مع بداية الدراسة
أفكار لانش بوكس للأطفال مع بداية الدراسة

فيديو

صبي انقذ والده

طفل ينقذ والده من المو..ت.. ماذا حدث على طريق بني سويف

جرس واحد أنقذ الطلاب من فيضان نيبال

جرس واحد 14 دقيقة.. أنقذ مئات الأرواح من كارثة فيضان نيبال

الحجز على أموال منى زكي في 3 بنوك

القصة الكاملة للحجز على أموال منى زكي في 3 بنوك

ديليفري صيدلي

قصة صيدلي قلبت السوشيال ميديا.. مينا جرجس يكشف سر عمله بالدليفري والنقابة تتدخل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد