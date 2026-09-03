لإرتقائهم بالخدمات.. صحة قنا تُكرم متميزي الفرق الطبية بوحدات الرعاية الأساسية

كرم الدكتور عصام نبيل محمد، وكيل وزارة الصحة بقنا، والدكتور محمود عمر، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة بقطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة بوزارة الصحة والسكان، عدد من أعضاء الفرق الطبية المتميزين بوحدات الرعاية الأساسية التابعة للمديرية، فى أداء مهامهم خلال الفترة الأخيرة، بحضور الدكتورة إيناس فاروق، مديرة إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، وعدد من مديري الإدارات الصحية.



جاءت فعاليات التكريم عقب الزيارة التى أجراها الفريق الوزاري بقيادة الدكتور محمود عمر رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة بقطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة بوزارة الصحة والسكان، والفريق المرافق له، لعدد من الوحدات الصحية بمراكز محافظة قنا.

وشمل التكريم عدداً من أعضاء الفريق الطبي من الأطباء وهيئة التمريض والفرق المعاونة، تقديراً لما قدموه من جهود في إنتظام العمل داخل الوحدات الصحية والحرص على تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بكفاءة، والإلتزام بمتابعة احتياجات المترددين وتحسين جودة الخدمات المقدمة، إلى جانب المشاركة الفعالة في تنفيذ المبادرات الصحية وبرامج الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة.

وخلال التكريم، أشاد الدكتور عصام نبيل، وكيل وزارة الصحة بقنا، بالجهود التي يبذلها المكرمون وحرصهم على أداء مهامهم بصورة متميزة، مؤكداً أن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية فى تطوير منظومة الرعاية الصحية، وأن دعم وتقدير المتميزين يأتى في إطار حرص المديرية على تشجيع جميع الفرق الطبية على مواصلة العطاء وتحسين الأداء لهم.

كما وجه وكيل وزارة الصحة بقنا، التقدير لأعضاء الفرق الطبية المكرمين، وحثهم على الإستمرار في بذل المزيد من الجهد والإلتزام بتقديم خدمة صحية تليق بالمواطنين، كما جرى توجيه الشكر لمديري الإدارات الصحية التي تتبعها الوحدات المُكرمة، تقديراً لدورهم في متابعة إنتظام العمل ودعم الفرق الطبية وتحسين الأداء داخل الوحدات الصحية.



وأشار وكيل وزارة الصحة بقنا، إلى أن التكريم جاء انطلاقاً من حرص مديرية الشؤون الصحية بقنا على دعم وتحفيز الكوادر الطبية المتميزة وتشجيع النماذج الإيجابية داخل المنشآت الصحية المختلفة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.



