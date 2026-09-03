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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة قنا تناقش دعم خدمات تنظيم الأسرة وتغطية عيادات النساء بالفِرق الطبية

اجتماع صحة قنا
اجتماع صحة قنا
يوسف رجب

ناقش الدكتور عصام نبيل، وكيل وزارة الصحة بقنا، مع مديري المستشفيات العامة والمركزية ورؤساء أقسام النساء والتوليد بالمستشفيات المعنية، عددا من الملفات المتعلقة بخدمات تنظيم الأسرة وسبل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسيدات.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع بحضور الدكتور عبدالله حمدي، مدير الطب العلاجي بالمديرية، والدكتورة أمل الأمير، مديرة إدارة تنمية الأسرة بالمديرية، في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان والدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان بالاهتمام بملف تنظيم الأسرة ودعم وتطوير خدمات صحة الأسرة.

كما ناقش وكيل وزارة الصحة بقنا، خلال الاجتماع توجيهات قطاع تنمية الأسرة بوزارة الصحة والسكان بشأن الاهتمام بملف تنظيم الأسرة، وتعزيز تقديم خدمات تنظيم الأسرة داخل المستشفيات والوحدات الصحية، بما يضمن إتاحة الوسائل المناسبة للسيدات وفقاً لاحتياجاتهن.

كما تناول الاجتماع متابعة تغطية عيادات النساء بالمستشفيات بالفِرَق الطبية اللازمة من أطباء النساء والتمريض، بما يضمن انتظام تقديم الخدمات وإستمراريتها، إلى جانب مناقشة مؤشرات تركيب وسائل تنظيم الأسرة المختلفة، خاصةً اللوالب والوسائل طويلة المدى ووسيلة الإمبلانون، والعمل على تحسين معدلات الاستفادة منها.

وشدد نبيل، على أهمية توجيه السيدات أثناء فترة الولادة إلى خدمات تنظيم الأسرة المناسبة، والتعريف بأهمية تركيب اللولب بعد الولادة كأحد الخيارات المتاحة لتنظيم الأسرة، مع تقديم المشورة الطبية اللازمة بما يتناسب مع الحالة الصحية لكل سيدة.

كما وجه بضرورة تغطية عيادات تنظيم الأسرة بالوحدات الصحية التي تقدم خدمات تنظيم الأسرة بالفِرَق الطبية المناسبة، بما يضمن تقديم الخدمة بصورة منتظمة، وتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، مع المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء والعمل على تحسينها.

وناقش الإجتماع دور الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية في دعم جهود تنظيم الأسرة، من خلال التواصل المباشر مع السيدات داخل نطاق عمل الوحدات، والتوعية بأهمية تنظيم الأسرة والتعريف بالوسائل المتاحة ومزايا كل وسيلة، إلى جانب توجيه السيدات للإستفادة من خدمات تنظيم الأسرة المتاحة بالوحدات الصحية ومتابعتهن بما يسهم في رفع معدلات الاستفادة من الخدمات والوسائل المقدمة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بقنا، أن ملف تنظيم الأسرة يحظى بأهمية كبيرة ضمن منظومة خدمات صحة الأسرة، مشيراً إلى ضرورة تكامل الجهود بين المستشفيات والإدارات والوحدات الصحية والرائدات الريفيات، لضمان وصول خدمات تنظيم الأسرة إلى المستفيدين بجودة وكفاءة، تنفيذاً لتوجيهات وزارة الصحة والسكان وقطاع تنمية الأسرة.

ومن جانبه أوضح الدكتور أشرف السيد، مدير إدارة الإعلام بمديرية الصحة، بن الإجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة لخدمات تنظيم الأسرة وحرص مديرية الصحة على دعم هذا الملف باعتباره أحد المحاور المهمة ضمن منظومة الرعاية الصحية، مؤكداً أن توفير الفِرَق الطبية اللازمة وإنتظام تقديم الخدمة داخل المستشفيات والوحدات الصحية يمثلان عاملاً أساسياً في ضمان حصول السيدات على خدمات تنظيم الأسرة بصورة آمنة ومنتظمة.

وأضاف السيد، أن التوجيه المستمر للسيدات والتعريف بوسائل تنظيم الأسرة المختلفة يمثلان جانباً مهماً من جهود المديرية، مشيراً إلى أهمية التكامل بين المستشفيات والوحدات الصحية والرائدات الريفيات في الوصول إلى السيدات وتقديم المشورة المناسبة لهن، بما يدعم جهود الدولة في تحسين مؤشرات تنظيم الأسرة وتعزيز خدمات صحة الأسرة بالمحافظة.

قنا صحة قنا المستشفيات العامة خدمات تنظيم الأسرة وزارة الصحة الرائدات الريفيات أخبار قنا

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