قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار الآن.. تراجع جديد والجنيه يواصل التحسن
بالتعاون مع الصين.. مدبولي يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصانع السيارات ووسائل النقل بمصر
عطل جديد يضرب Cloudflare.. اضطراب مفاجئ يربك الإنترنت حول العالم
قفزة تاريخية بقناة السويس وخطة شاملة لـ"أهلاً مدارس".. مدبولي يُعلن حصاد العام المالي: 5.1% نمواً اقتصادياً و40 مليون سائح بـ"صالة مطار القاهرة 4"
عطل مفاجئ يضرب جوجل وجيمناي.. انقطاع عالمي يصيب عمالقة الذكاء الاصطناعي
اكتشاف أول مستعمرة لبعوض زيكا في بريطانيا
أنشيلوتي يشيد بـ مورينيو ويكشف توقعاته لموسم ريال مدريد
عقب صلاة الجمعة.. تفاصيل دفن ابن شكري سرحان باستراليا بعد أزمة نقل الجثمان
رئيس الوزراء : إدخال أي بئر للغاز بالصحراء الغربية حيز الإنتاج حال اكتشافه
المفتي: نتوجه بالشكر للرئيس السيسي على رعايته لمؤتمر الإفتاء ودعمه لجهود حماية الأسرة
بختام مؤتمرها الدولي.. الإفتاء توقع مذكرتين مع "العامة للاستعلامات" و"القبطية الإنجيلية"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حسام الشاعر : زيارة الرئيس الصيني لمصر تفتح آفاقًا جديدة أمام السياحة والاستثمار

رئيس الصين
رئيس الصين
محمد الاسكندرانى

أشاد حسام الشاعر، رئيس اتحاد الغرف السياحية، بالزيارة التي قام بها الرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر، وما عكسته من قوة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مؤكدًا أن السياحة تمثل أحد أهم المجالات القادرة على ترجمة هذه العلاقات إلى تعاون عملي ومشروعات مشتركة، وتعزيز التقارب بين الشعبين المصري والصيني.


وقال الشاعر إن ما تضمنه البيان المشترك بين مصر والصين بشأن توسيع وتعزيز التعاون السياحي، وزيادة حركة السياحة الصينية إلى مصر، إلى جانب التعاون في إنشاء الفنادق وإدارة المنتجعات السياحية، يمثل دفعة قوية أمام القطاع السياحي المصري لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها السوق الصيني.
تحويل الزخم السياسي إلى برامج سياحية.


وأكد رئيس اتحاد الغرف السياحية، أن الاتحاد، بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار والغرف السياحية والقطاع الخاص، سيعمل على البناء على نتائج الزيارة وما تم الاتفاق عليه بين البلدين، من خلال طرح أفكار ومبادرات وبرامج سياحية تستهدف جذب مزيد من السائحين الصينيين، مع مراعاة احتياجاتهم وتفضيلاتهم.

قاعدة ضخمة من المسافرين


وأوضح أن السوق الصيني يمتلك قاعدة ضخمة من المسافرين، بما يجعله أحد الأسواق الواعدة أمام المقصد المصري، مشيرًا إلى أن زيادة نصيب مصر منه تتطلب تنويع المنتج السياحي وتطوير البرامج والخدمات بما يتناسب مع أنماط الطلب في السوق الصيني.


وأضاف أن مصر تمتلك القدرة على تقديم برامج متكاملة للسائح الصيني تجمع بين السياحة الثقافية وزيارة المواقع الأثرية، والسياحة الشاطئية والترفيهية، إلى جانب المنتجات السياحية الجديدة، بما يعزز تنافسية المقصد المصري ويمنح السائح خيارات متنوعة خلال رحلته.


المتحف المصري الكبير.. رسالة ترويجية للسوق الصيني
وأشار الشاعر إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني للمتحف المصري الكبير تمثل في حد ذاتها رسالة ترويجية بالغة الأهمية للمقصد السياحي المصري، خاصة أن المتحف يعد أحد أبرز المشروعات الثقافية والسياحية التي تجسد عظمة الحضارة المصرية وتقدمها في إطار عالمي حديث.


وقال إن ظهور المقصد المصري بهذا الشكل خلال زيارة رئاسية رفيعة المستوى يمثل فرصة مهمة لتعريف الجمهور الصيني بما تمتلكه مصر من مقومات سياحية وما تشهده من تطور في البنية السياحية والمنشآت والمقاصد، بما يمكن البناء عليه في الحملات والبرامج الترويجية الموجهة إلى السوق الصيني.


التعاون لا يتوقف عند جذب السائحين


ولفت رئيس اتحاد الغرف السياحية إلى أن التعاون المصري الصيني في المجال السياحي لا يقتصر على زيادة أعداد السائحين، وإنما يمتد إلى الاستثمار السياحي وإنشاء الفنادق وإدارة المنتجعات، وهو ما يمثل فرصة لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، ودعم نمو الطاقة الفندقية وفتح مجالات جديدة أمام الاستثمارات السياحية.


وشدد الشاعر على أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية الصينية إلى خطوات تنفيذية وبرامج واضحة وتعاون مباشر بين القطاع السياحي في البلدين، بما يحقق استفادة أكبر من السوق الصيني ويدعم توجه الدولة نحو تنويع الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر.

الرئيس الصيني حسام الشاعر السياحة الاتحاد المصري للغرف السياحية الغرف السياحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الذهب يُعاود الارتفاع.. قفزة جديدة لعيار 21 في مصر

هبة مجدي

بعد تعافي هبة مجدي.. هذه الأشياء تزيد احتمالات الإصابة بالسرطان

الصلاة

هل تصح الصلاة بقراءة الفاتحة فقط دون سورة بعدها؟.. رد الفقهاء

سعر الذهب

1000 جنيه في يوم واحد.. ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

ابنة نجلاء فتحي

طلاق ابنة نجلاء فتحي سبب موتها.. هل يسبب الحزن الوفاة؟

الدولار

عقب صعوده.. أقل سعر لصرف الدولار اليوم الخميس في البنوك

ليل محمد صلاح

احتفال عائلي بقدوم مولود جديد لمحمد صلاح.. شقيقة زوجته: «خالتو للمرة السابعة»

صبري نخنوخ

كواليس التحقيقات مع صبري نخنوخ في حيازة قطع أثرية.. والخادمة تكشف ما حدث ليلة المداهمة

ترشيحاتنا

اخبار السيارات

أخبار السيارات | مواصفات سيتروين C4 موديل 2027 .. لكزس NX موديل 2027 تظهر لأول مرة

دعوى قضائية جماعية

دون علمهم.. دعوى قضائية تتهم ميتا بانتهاك خصوصية ملايين المارة فما القصة؟

سيارة لكزس NX موديل 2027 الجديدة

لكزس NX موديل 2027 تظهر لأول مرة

بالصور

3 أفكار لانش بوكس للأطفال مع بداية الدراسة.. وصفات سهلة ولذيذة في دقائق

أفكار لانش بوكس للأطفال مع بداية الدراسة
أفكار لانش بوكس للأطفال مع بداية الدراسة
أفكار لانش بوكس للأطفال مع بداية الدراسة

بعد دخول هالة فاخر المستشفى بسبب مشكلة في التنفس.. كل ما تريد معرفته عن نزلة البرد

أسباب دخول الفنانة هالة فاخر للمستشفى
أسباب دخول الفنانة هالة فاخر للمستشفى
أسباب دخول الفنانة هالة فاخر للمستشفى

بتواريخ ميلاد الأبناء الـ 3: محمد صلاح «مظبطها كل 6 سنين» | صور

محمد صلاح أب لـ3 أبناء
محمد صلاح أب لـ3 أبناء
محمد صلاح أب لـ3 أبناء

وأنت في بيتك.. تجديد البطاقة الشخصية 2026 أونلاين والأوراق المطلوبة

تجديد البطاقة الشخصية
تجديد البطاقة الشخصية
تجديد البطاقة الشخصية

فيديو

صبي انقذ والده

طفل ينقذ والده من المو..ت.. ماذا حدث على طريق بني سويف

جرس واحد أنقذ الطلاب من فيضان نيبال

جرس واحد 14 دقيقة.. أنقذ مئات الأرواح من كارثة فيضان نيبال

الحجز على أموال منى زكي في 3 بنوك

القصة الكاملة للحجز على أموال منى زكي في 3 بنوك

ديليفري صيدلي

قصة صيدلي قلبت السوشيال ميديا.. مينا جرجس يكشف سر عمله بالدليفري والنقابة تتدخل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد