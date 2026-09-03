سعر الدولار يتراجع أمام الجنيه في مصر بختام تعاملات الخميس 3 سبتمبر

واصل سعر الدولار الأمريكي تراجعه أمام الجنيه المصري في أغلب البنوك العاملة بالسوق المحلية، ختام تعاملات الأسبوع، فيما حافظت بنوك قليلة على استقرار أسعارها دون تغيير.

وخلال السطور التالية يرصد موقع “صدى البلد” حركة أسعار الدولار نهاية تعاملات اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

البنك المركزي يحدد سعرًا متوسطًا للتعاملات الرسمية

أعلن البنك المركزي المصري عن سعر الدولار عند 50.88 جنيه للشراء و51.02 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته الذي اعتمده مركز دعم واتخاذ القرار المعني بالعملات، ما يجعله معيارا لعدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة.

أعلى الأسعار.. بنك أبوظبي الإسلامي في الصدارة

تصدّر بنك أبوظبي الإسلامي (ADIB) قائمة أعلى أسعار الدولار اليوم، مسجلاً 51.07 جنيه للشراء و51.17 جنيه للبيع.

تلاه في الترتيب بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB) و البنك الأهلي الكويتي بسعر 50.91 جنيه للشراء و51.01 جنيه للبيع.

الأقل سعرا.. أبوظبي التجاري وميد بنك الأرخص

في المقابل، جاء بنك أبوظبي التجاري (ADCB) في مقدمة البنوك الأقل، بسعر 50.75 جنيه للشراء و50.85 جنيه للبيع، مسجلاً أكبر نسبة تراجع بين جميع البنوك.

أما ميد بنك (MID Bank) فقد سجل أدنى الأسعار على الإطلاق عند 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنوك اليوم

وتراجع سعر الدولار في بنوك الإسكندرية، الأهلي المصري، المصرف المتحد، المصري الخليجي، مصر ، HSBD،التعمير والإسكان وبيت التمويل الكويتي ليسجل 50.88 جنيه للشراء و 50.98 جنيه للبيع.

و حافظ بنك فيصل الإسلامي على سعره دون تغيير عند 50.87 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع.

وهبط سعر شراء الدولار في البنك العربي الأفريقي عند 50.86 جنيه و50.96 جنيه للبيع.

وتداول سعر الدولار في بنوك كريدي أجريكول والبركة عند مستوي 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي CIB، سجل سعر الشراء نحو 50.83 جنيه و50.93 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم

وسجل متوسط سعر الدولار اليوم مستوى 50.92 جنيه، بتراجع طفيف مقارنة بإغلاق أمس.