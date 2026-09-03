الأسبوع الجاي | رئيس الوزراء يزف خبرا سارا للمواطنين بشأن فواتير الكهرباء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه يتابع مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشكل مستمر المشكلات المتعلقة بفواتير استهلاك الكهرباء، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع الوزير خلال الأسبوع المقبل للوقوف على أبرز المشكلات والعمل على حلها.

وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي القاها بمؤتمر الحكومة الإسبوعي، أن هناك توجيهات رئاسية بعقد مؤتمر خلال شهر أكتوبر المقبل، لاستعراض الإنجازات التي حققتها الدولة خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الحكومة كان يتعين عليها توثيق ما تم إنجازه بصورة أكثر وضوحًا، وعرضه أمام الرأي العام.

وتابع رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية الرد على الانتقادات التي وُجهت إلى أداء الدولة خلال الفترة الماضية، موضحًا أن الهدف هو تقديم صورة متكاملة عن حجم الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها.

توضيح الحقائق

وأشار إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بعرض حصاد ما تم إنجازه، إلى جانب التعامل مع الانتقادات والاستماع إلى شواغل الرأي العام والرد عليها بصورة واضحة، بما يسهم في توضيح الحقائق أمام المواطنين.