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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدبولي: الدولة قادرة على التعامل مع ارتفاع الأسعار.. ونستهدف خفض الدين الخارجي

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمد البدوي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية وضعت سيناريوهات وخططًا واضحة للتعامل مع مختلف التحديات الاقتصادية، مشددًا على قدرة الحكومة على مواجهة الضغوط الناتجة عن ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات الاستهلاك، خاصة خلال أشهر الصيف.

الارتفاع الكبير في الأسعار

وقال مدبولي إن الدولة نجحت، رغم الارتفاع الكبير في الأسعار وزيادة الاستهلاك خلال فصل الصيف، في الحفاظ على توافر السلع والاحتياجات الأساسية للمواطنين، إلى جانب ضمان استقرار إمدادات المنتجات البترولية، مضيفًا: «الحمد لله إحنا فاضلنا آخر شهر من الأربع شهور، وأعتقد حضرتكم تابعتوا قدرة الدولة حتى هذه اللحظة على التعامل مع هذا التحدي، وما شفناش أي أزمات في هذا الأمر، ونفس الكلام بالنسبة للمنتجات البترولية».

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل العمل وفق خطط وسيناريوهات محددة دون الاكتفاء بالحديث عن التحديات، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو أن يلمس المواطن توافر احتياجاته الأساسية في الأسواق.

مستهدفات واضحة لإدارة الدين 

وفيما يتعلق بملف الدين الخارجي، أوضح مدبولي أن الحكومة وضعت مستهدفات واضحة لإدارة الدين والعمل على خفضه تدريجيًا، مشيرًا إلى أن الدين الخارجي لا يقتصر فقط على ديون الحكومة.

وأوضح أن إجمالي الدين الخارجي لمصر يشمل ديون أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، إلى جانب ديون شركات القطاع الخاص، وبالتالي فإن الرقم الإجمالي للدين الخارجي يضم التزامات جهات متعددة.

خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة

وكشف مدبولي أن الحكومة تستهدف خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل يتراوح بين 1.5 و2 مليار دولار سنويًا، بما يسهم في وضع الدين على مسار نزولي وتعزيز قدرة الدولة على إدارة التزاماتها الخارجية.

الحكومة الدين الخارجي رئيس الوزراء مجلس الوزراء

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