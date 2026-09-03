رئيس الوزراء (مبتسما): النواب ينتقدون الطرق والكباري ويطالبون بها في جولات المحافظات

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن هناك مؤتمر في أكتوبر المقبل، لعرض كل الإنجازات بناء على تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كلنا بنتعلم

أضاف "عايزين نقول إيه اتعمل في الدولة المصرية.. ونرد على كل ما يتعرض لنا من انتقادات خلال الفترة الماضية.. يهمنا نعرض حصاد ما تم إنجازه ونرد على ما يثار من نقد وانتقادات.. من الوارد جدا لو رجع بينا الزمن بخبراتنا، جايز يكون فيه بعض المشروعات يتم تناولها بطريقة مختلفة.. كلنا بنتعلم.. ولا عيب في هذا الأمر، لكن هنشوف مجمل حصاد الدولة".

وأكد مدبولي: "الأهم: ماذا لو كل ده متعملش، كانت الدولة هيبقى شكلها إيه.. والمهم برضو: هنعمل إيه الفترة الجاية، الظروف المعيشية هتتحسن ازاي، وكل قطاع هيحصل فيه إيه.. هنعرض خريطة لكل شيء في البلد مستقبلا".

وتابع رئيس الوزراء مبتسما: "برغم انتقادات الطرق والكباري، لما بننزل جولات في المحافظات، بنلاقي النواب عايزين طرق وكباري في دوائرهم، وده حقهم".



