رفع الشرط الجزائي | برشلونة يتحرك لتحصين حمزة عبد الكريم

بدأ نادي برشلونة تحركات جادة من أجل تأمين مستقبل مهاجمه المصري الشاب حمزة عبد الكريم، بعدما عقد مسؤولو النادي اجتماعًا مع وكيل أعماله لبحث إمكانية تجديد عقده، في ظل تصاعد الرهان على قدراته وما قدمه منذ انتقاله إلى الفريق الكتالوني.

وبحسب ما أوردته صحيفة «سبورت» الإسبانية، اجتمع مسؤولو برشلونة قبل يومين مع كريستيان إميل، وكيل أعمال حمزة عبد الكريم، داخل المدينة الرياضية للنادي، من أجل وضع الخطوط العريضة للعقد الجديد، وسط مؤشرات إيجابية بشأن سير المفاوضات بين الطرفين.

برشلونة يستهدف تعديل الشرط الجزائي

ويتمثل أحد أبرز أهداف برشلونة في المفاوضات الحالية في إعادة النظر بالشرط الجزائي الموجود في عقد حمزة عبد الكريم، والذي تبلغ قيمته حاليًا 15 مليون يورو فقط.

وترى إدارة النادي الكتالوني أن هذا الرقم لم يعد يتناسب مع قيمة اللاعب وإمكاناته والتطور السريع الذي يشهده، ولذلك تسعى إلى رفع قيمة الشرط الجزائي إلى 150 مليون يورو، من أجل إغلاق الباب أمام أي محاولات لاستقطابه مستقبلاً بمقابل مالي منخفض.

صفقة منخفضة التكلفة تحولت إلى موهبة واعدة

وكان حمزة عبد الكريم قد انضم إلى برشلونة قادمًا من الأهلي مقابل 1.5 مليون يورو فقط، في صفقة أثبت اللاعب خلالها سريعًا قدرته على لفت الأنظار.

ونجح المهاجم المصري في ترك بصمة قوية خلال فترة الإعداد الصيفية، بعدما أنهى التحضيرات متصدرًا قائمة هدافي برشلونة برصيد 4 أهداف، قبل أن يحصل على فرصة الظهور مع الفريق الأول.

تجربة «درو» تدفع برشلونة للتحرك مبكرًا

ولا يرغب برشلونة في تكرار تجربة مريرة عاشها مؤخرًا مع لاعب الوسط الهجومي بيدرو فرنانديز سارمينتو، المعروف باسم «درو»، والذي رحل إلى باريس سان جيرمان في يناير الماضي بعد قيام النادي الفرنسي بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والبالغة 6 ملايين يورو.

وأثارت تلك الطريقة غضب مسؤولي برشلونة، بعدما اعتبر النادي رحيل اللاعب بهذه الصورة بمثابة «خيانة»، خاصة مع الطريقة التي انتهت بها العلاقة بين الطرفين.

وكانت صحيفة «سبورت» قد أشارت في تقرير سابق إلى أن رحيل «درو» كان مؤلمًا للنادي، فيما أعرب الألماني هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، عن أسفه لخروج اللاعب، قائلًا: «إذا أراد أحدهم اللعب لبرشلونة، فعليه أن يعيش ويتنفس ألوان النادي بكل جوارحه».

النادي يقدر احترافية حمزة عبد الكريم

ولا تقتصر قناعة برشلونة بحمزة عبد الكريم على مستواه الفني فقط، إذ يحظى اللاعب بتقدير كبير داخل النادي بسبب سلوكه واحترافيته والتزامه منذ وصوله إلى إسبانيا.

وتشير التقارير إلى أن المهاجم المصري يتمتع بشخصية هادئة خارج الملعب، بينما يظهر قدرًا أكبر من القوة والثقة خلال المباريات، كما أبدى استعدادًا واضحًا لتنفيذ تعليمات هانز فليك والعمل وفق متطلبات الجهاز الفني.

تأقلم سريع وتركيز كامل على كرة القدم

وسارت عملية اندماج حمزة عبد الكريم في أجواء الحياة داخل برشلونة بصورة إيجابية، حيث يعيش بالقرب من المدينة الرياضية، ويمنح تركيزه الأكبر لكرة القدم والتدريبات وتطوير مستواه.

ويفضل اللاعب الابتعاد عن الأضواء والحياة الإعلامية خارج الملعب، في الوقت الذي تواصل فيه إدارة برشلونة العمل على حسم تفاصيل العقد الجديد، بما يضمن الاحتفاظ بالمهاجم المصري لفترة أطول وحمايته من أطماع الأندية الراغبة في التعاقد معه.

خطوة استباقية لحماية أحد أبرز المواهب

وتعكس مفاوضات برشلونة مع وكيل حمزة عبد الكريم رغبة النادي في التحرك مبكرًا قبل أن ترتفع قيمة اللاعب بصورة أكبر، خاصة مع المستويات التي قدمها منذ وصوله إلى إسبانيا.

وفي حال نجاح الطرفين في التوصل إلى اتفاق نهائي، سيكون برشلونة قد أغلق أحد أهم الملفات المتعلقة بمستقبل موهبته المصرية، وضمن بقاء حمزة عبد الكريم ضمن مشروع الفريق خلال السنوات المقبلة.