برشلونة يخطط لمحاولة جديدة لضم جوليان ألفاريز في يناير

كشفت تقارير صحفية عن تحرك جديد من جانب نادي برشلونة، بشأن رغبته في التعاقد مع الأرجنتيني جوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان ألفاريز محور اهتمام كبير خلال سوق الانتقالات الصيفية لموسم 2026-2027، بعدما دخل برشلونة في صراع مع أتلتيكو مدريد من أجل الحصول على خدمات اللاعب، في ظل رغبة النادي الكتالوني في تدعيم خط هجومه.

ويستهدف برشلونة التعاقد مع مهاجم أتلتيكو مدريد لتعويض رحيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، إلى جانب رحيل فيران توريس إلى باريس سان جيرمان مؤخرًا.

ورغم محاولات برشلونة، تمسك أتلتيكو مدريد بموقفه الرافض للتخلي عن ألفاريز، وأكد أن اللاعب لن يرحل إلى أي نادٍ إسباني، لينتهي الميركاتو الصيفي دون انتقال المهاجم الأرجنتيني إلى قلعة كامب نو.

وفي الوقت ذاته، نجح برشلونة في حسم صفقة البرازيلي جابرييل جيسوس لتدعيم خطه الهجومي، إلا أن ذلك لم ينهِ اهتمام النادي الكتالوني بالتعاقد مع ألفاريز.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن برشلونة يعتزم محاولة التعاقد مع جوليان ألفاريز مجددًا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مع إمكانية تغير الظروف التي حالت دون إتمام الصفقة في الصيف.

وأشارت الصحيفة، نقلًا عن إذاعة "راديو ماركا"، إلى أن إدارة أتلتيكو مدريد قد تطالب ألفاريز بتغيير وكيل أعماله، إلى جانب تقديم اعتذار لجماهير النادي، بعدما أثارت رغبته في الرحيل إلى برشلونة حالة من الاستياء والغضب بين الجماهير.

وأكدت "سبورت" أن تعاقد برشلونة مع جابرييل جيسوس لن يمثل عائقًا أمام إتمام صفقة جوليان ألفاريز، سواء فيما يتعلق بعدد اللاعبين في قائمة الفريق أو بالجوانب المالية الخاصة بتسجيل اللاعب في رابطة الدوري الإسباني.