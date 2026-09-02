الدقهلية.. إصابة 3 أشخاص في تصادم دراجتين ناريتين بشربين

أصيب 3 أشخاص ، إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين بقرية كفر الترعة الجديد التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية.

حيث تلقت مديريه أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم موتوسيكل باخر أمام كفر الترعة بشربين انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف الى مكان الحادث وتبين اصابة محمد رأفت رزق الحسيني، 18 عامًا، باشتباه كسر بالساق اليسرى والضلوع، ويوسف أحمد محمد علي، 16 عامًا، باشتباه كسر بالعمود الفقري والساق اليسرى، ووائل سالم محمد عبد القادر، 19 عامًا، بكسر مفتوح بالساق اليسرى وجرح بالرأس.



تم نقل المصابين إلى مستشفى شربين لتلقي الرعاية الطبية اللازمة،وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة.