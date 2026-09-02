حريات الصحفيين تتضامن مع محرري المنوفية ضد منعهم من تغطية قرعة الحج

أعلنت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين تضامنها الكامل والمطلق مع الزملاء الصحفيين والمراسلين بمحافظة المنوفية، وتتبنى بشكل كامل ما جاء في بيانهم بشأن منعهم من تغطية قرعة الحج بالمحافظة للسنة الثانية على التوالي، في سلوك يمثِّل انتهاكاً لحق الصحفيين في العمل وحق المواطنين في المعرفة.

وتعتبر اللجنة أن منع الصحفيين من ممارسة عملهم وتغطية حدث إنساني ومجتمعي يُعقد علناً في جميع محافظات الجمهورية، يُعد تعنتاً مرفوضاً وانتهاكاً صريحاً لحرية الصحافة وحق الزملاء في ممارسة عملهم بحرية، وهو ما تكفله مواد الدستور المصري، لا سيما المواد (70، 71، 72)، كما يُشكِّل مخالفة جسيمة لقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 الذي يكفل حق الصحفي في الحصول على المعلومات وحضور المؤتمرات والاجتماعات العامة.

وترى اللجنة أن تعامل مديرية أمن المنوفية مع المحافظة وكأنها منطقة استثنائية يُفرض فيها العزل الإعلامي، هو نهج إداري غير مبرر، يتناقض مع القانون والدستور وما يُصدر يومياً من تصريحات حول رغبة الدولة في إعلام مهني يحمل الرأي والرأي الآخر.

وتؤكد اللجنة وقوفها الكامل خلف الزملاء في المنوفية في كافة الخطوات النقابية والقانونية المشروعة التي يقررون اتخاذها دفاعاً عن كرامة المهنة وحقهم الأصيل في التغطية والتواجد الميداني.

كما تطالب اللجنة وزير الداخلية بالتدخل الفوري والتوجيه بإنهاء هذه التضييقات، وإلزام قيادات المديرية باحترام القانون والتنسيق مع الصحفيين لتسهيل مهامهم بدلاً من تعقيدها، مشددة على أن حرية الصحافة وحق المواطن في المعرفة هما ركيزتان أساسيتان لا يمكن التفريط فيهما.